В Великобритании извинились за рекламный ролик с болеющим коронавирусом Санта Клаусом (ВИДЕО)

ФОТО: Из открытых источников

Несколько дней назад благотворительная организация Национальной охраны здоровья Великобритании NHS Charities Together опубликовала на своем Youtube-канале рекламный ролик о Санта Клаусе. Видео сразу же вызвало волну негатива со стороны зрителей. Об этом информирует Business Insider.

Причиной такой реакции сотни людей стал сюжет видеоролика. Вначале зрителю показывают, как в канун Рождества Санта Клаус попал в реанимацию. Но персонал больницы не догадывается о том, кто перед ним находится, На утро старик с белой бородой проснулся уже с кислородной трубкой в носу. В то же время медсестра начала учить его заново двигаться и ходить. Находясь в больничной кровати, Санта продолжает подписывать праздничные открытки и писать письма. Свою тайну о том, кто он на самом деле, Санта Клаус раскрыл лишь только после выписки из больницы, оставив под елкой подарок медсестре, что ухаживала за ним.

В комментариях зрители отметили, что нужно быть настоящим монстром, чтобы создать такое видео о Санта Клаусе, которое, скорее всего, посмотрит немалое количество детей. Многие были возмущены, что дети перед рождественскими праздниками должны смотреть на Санту в реанимации. Также людей возмутило то, что дети должны думать, что Санта Клаус лежит в больнице с коронавирусом.

В итоге в NHS Charities Together извинились перед зрителями за этот ролик. Вместе с этим организация заявила, что этот видеоролик не предназначался для телевидения и, уж точно, не для детей. Однако на просторах Youtube это видео сможет посмотреть каждый без каких-либо ограничений.





Напомним, ранее сайт "Комментарии" сообщал о том, что в Калифорнии полицейские провели спецоперацию в костюмах эльфа и Санты, а также о том, что в США за домогательства к ребенку арестовали Санта-Клауса.

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