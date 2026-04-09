Президент Молдовы Майя Санду подписала указы о денонсации основополагающих соглашений Содружества Независимых Государств (СНГ). Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает "Newsmaker".

Майя Санду. Фото: из открытых источников

Отмечается, что соответствующие законы вступили в силу 8 апреля после публикации в "Официальном мониторе", что ознаменовало финальный этап выхода из организации.

В правительстве подчеркивают, что этот шаг является логическим продолжением курса на европейскую интеграцию. МИД Молдовы заявил, что основополагающие принципы СНГ больше не соблюдаются.

Согласно правилам СНГ, государство-член имеет право выйти из содружества, и о таком намерении оно сообщает письменно за 12 месяцев до выхода.

С 2023 года власти Молдовы начали масштабную ревизию десятков соглашений, подписанных в рамках СНГ, постепенно разрывая те, что противоречат национальным интересам или мешают вступлению страны в ЕС.

Решение о выходе из организации вызвало острую критику со стороны пророссийских сил внутри страны. Представители Партии коммунистов назвали этот шаг "трагедией для экономики" и "предательством" граждан, работающих в РФ.

В свою очередь российский диктатор Владимир Путин ранее заявлял, что участие Молдовы в СНГ якобы "не имеет большой ценности" для самой организации.

