В Молдове объявили экологическую тревогу из-за атаки России: что произошло

В Молдове объявили режим экологической тревоги после загрязнения реки Днестр. По словам президентки страны Маи Санду, причиной инцидента стал российский обстрел украинской гидроэлектростанции.

Мая Санду в соцсети X сообщила, что из-за российской атаки на украинскую Новоднестровскую гидроэлектростанцию в реку Днестр попали нефтепродукты, что создало угрозу для систем водоснабжения Молдовы.

"Атака России на Новоднестровскую гидроэлектростанцию привела к разливу нефти в Днестр, что ставит под угрозу водоснабжение нашей страны. Мы объявили экологическую тревогу и принимаем меры по защите людей", — написала Санду.

По словам молдавских властей, режим экологической тревоги введен как минимум на 15 дней. В нескольких населенных пунктах временно ограничили подачу воды, а специалисты начали устанавливать фильтры для очистки реки и предотвращения распространения загрязнения.

"Россия несет полную ответственность", – написала Санду.

Премьер-министр Молдовы Александру Мунтяну сообщил, что правительство обратилось за помощью в Европейский Союз, чтобы поскорее ликвидировать последствия экологической угрозы. Еще 10 марта молдавская сторона направила официальный запрос к украинским властям после того, как в воде были замечены маслянистые пятна.

