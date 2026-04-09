Президент Молдови Мая Санду підписала укази про денонсацію основоположних угод Співдружності Незалежних Держав (СНД). Як повідомляє портал "Коментарі", про це повідомляє "Newsmaker".

Зазначається, що відповідні закони набули чинності 8 квітня після публікації в Офіційному моніторі, що ознаменувало фінальний етап виходу з організації.

В уряді наголошують, що цей крок є логічним продовженням курсу на європейську інтеграцію. МЗС Молдови заявило, що основоположні принципи СНД більше не дотримуються.

Згідно з правилами СНД, держава-член має право вийти зі співдружності, і про такий намір вона повідомляє письмово за 12 місяців до виходу.

З 2023 року влада Молдови розпочала масштабну ревізію десятків угод, підписаних у рамках СНД, поступово розриваючи ті, що суперечать національним інтересам або заважають вступу країни до ЄС.

Рішення про вихід із організації викликало гостру критику з боку проросійських сил усередині країни. Представники Партії комуністів назвали цей крок "трагедією для економіки" та "зрадою" громадян, які працюють у РФ.

У свою чергу, російський диктатор Володимир Путін раніше заявляв, що участь Молдови в СНД нібито "не має великої цінності" для самої організації.

