Дания "открыта" для поставки истребителей в Украину

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что его страна готова в какой-то момент поставлять истребители для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Союзники в течение года поддерживают Украину в войне против Российской Федерации, которая год назад начала полномасштабное вторжение, оккупировав часть независимого государства. Мероприятие предоставило Украине БТРы, БМП, системы ПВО, артиллерийские установки, а также танки. Теперь Украина пытается получить истребители, которые могут улучшить позиции ВСУ в воздухе. Пока ни одна страна не объявила, что предоставит военные самолеты для Украины, однако обучение украинских пилотов уже проходит в нескольких странах, в частности, в Великобритании.

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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен во время выступления на государственном телеканале DR сообщил, что его страна "открыта" к идее предоставить Украине военные самолеты.

"Я не исключаю, что в определенный момент может стать необходимо рассматривать предоставление истребителей. Я готов рассматривать возможности в зависимости от дальнейшей ситуации в Украине. Однако здесь и сейчас я не могу объявлять, что мы собираемся внести вклад со стороны Дании. Это вещи, которые нужно очень хорошо подготовить", – говорит Троэлс Лунд Поульсен.

Согласно информации от Вооруженных сил Дании, страна начиная с 70-х годов приобрела 77 военных самолетов F-16. Пока сообщается, что готовы к использованию 30 истребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, когда Украина получит истребители Eurofighter.

Также "Комментарии" писали о союзнике Владимире Путине, который отказывается покупать самолеты в России из-за санкций. Поэтому Сербия обратилась в французскую компанию для пополнения своего военного арсенала их истребителями.