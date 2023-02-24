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Дания "открыта" для поставки истребителей в Украину

Дания готова пересмотреть возможность поставки военных самолетов в Украину. В стране присутствует около 30 истребителей F-16

сегодня, 11:43
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Автор:

Slava Kot

Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен заявил, что его страна готова в какой-то момент поставлять истребители для Украины. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на Sky News.

Дания "открыта" для поставки истребителей в Украину

Истребитель F-16. Фото из открытых источников

Союзники в течение года поддерживают Украину в войне против Российской Федерации, которая год назад начала полномасштабное вторжение, оккупировав часть независимого государства. Мероприятие предоставило Украине БТРы, БМП, системы ПВО, артиллерийские установки, а также танки. Теперь Украина пытается получить истребители, которые могут улучшить позиции ВСУ в воздухе. Пока ни одна страна не объявила, что предоставит военные самолеты для Украины, однако обучение украинских пилотов уже проходит в нескольких странах, в частности, в Великобритании.


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Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троэлс Лунд Поульсен во время выступления на государственном телеканале DR сообщил, что его страна "открыта" к идее предоставить Украине военные самолеты.

"Я не исключаю, что в определенный момент может стать необходимо рассматривать предоставление истребителей. Я готов рассматривать возможности в зависимости от дальнейшей ситуации в Украине. Однако здесь и сейчас я не могу объявлять, что мы собираемся внести вклад со стороны Дании. Это вещи, которые нужно очень хорошо подготовить", – говорит Троэлс Лунд Поульсен.

Согласно информации от Вооруженных сил Дании, страна начиная с 70-х годов приобрела 77 военных самолетов F-16. Пока сообщается, что готовы к использованию 30 истребителей.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Великобритании Бен Уоллес рассказал, когда Украина получит истребители Eurofighter.

Также "Комментарии" писали о союзнике Владимире Путине, который отказывается покупать самолеты в России из-за санкций. Поэтому Сербия обратилась в французскую компанию для пополнения своего военного арсенала их истребителями.



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Источник: https://news.sky.com/story/ukraine-latest-news-air-sirens-across-ukraine-as-multiple-cities-hit-with-dead-and-injured-in-kyiv-12541713
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