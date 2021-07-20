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Главная Новости Мир Европа Девушку из Украины жестоко избили в Польше: подробности инцидента
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Девушку из Украины жестоко избили в Польше: подробности инцидента

Девушка провела неделю в больнице

сегодня, 21:09
Автор:

Мокрик Анастасия

В польском городе Щецин избили украинку, которая приехала в чужую страну на заработки. В результате случившегося девушка попала в больницу. Об этом информирует УНИАН, ссылаясь на польское издание naszemiasto.

Девушку из Украины жестоко избили в Польше: подробности инцидента

Украинку избили на рабочем месте в Польше. Фото: naszemiasto

Инцидент произошел в местном супермаркете "Жабка", в котором украинка работала кассиром. На протяжении нескольких месяцев к ней приходила 26-летняя полячка и регулярно оскорбляла, бросая в ее сторону унизительные фразы, касающиеся происхождения. 

В один из дней в супермаркет вновь пришла эта женщина и заказала алкогольные напитки. Однако девушка отказалась продавать своей обидчице товар. В связи с этим возникла словесная перепалка, переросшая в настоящий скандал. Покупательница накинулась на кассира и стала избивать ее руками и ногами. 

В результате драки украинка получила различные травмы и следующие семь дней провела в местной больнице. Уроженка Польши, которая и начала драку, признала свою вину только частично. 

Вскоре после конфликта и избиения работницы супермаркета девушку арестовали. На данный момент по делу о  совершении преступления на фоне расизма проводится следствие. Нападавшей грозит наказание в виде лишения свободы на срок от полугода по 5 лет.

Напомним, ранее издание "Комментарии" информировало о том, что в России женщина отрезала приемной дочери пальцы из-за того, что девочка играла со спичками и случайно устроила пожар в доме. Подробнее о происшествии читайте в нашем материале.

Также сайт сообщал о том, что на украинских пограничников напали на границе с Россией. Злоумышленники завладели их оружием и вскоре скрылись с места происшествия. 



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Источник: https://szczecin.naszemiasto.pl/pobila-sprzedawczynie-z-ukrainy-w-szczecinskim-sklepie/ar/c1-8365720
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