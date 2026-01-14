Действительно ли Румыния и Молдова готовы объединиться: что заявили в Бухаресте

Советник президента Румынии по связям с румынами в диаспоре Евгений Томак заявил, что Бухарест готов обсудить с Молдовой объединение. Эту позицию Томак подтвердил в интервью для Calea Europeana.

Румыния и Молдова. Фото: из открытых источников

"На мой взгляд, любой добросовестный румын, независимо от того, на какой стороне Прута он проживает, рассматривает вопрос объединения двух государств как естественный процесс", – отметил чиновник.

Он пояснил, что Бухарест готов сесть за стол переговоров в любой момент, но при условии, если Молдова сочтет это приемлемым.

При этом Евгений Томак уточнил, что только сами молдаване в праве решать, каким будет их будущее.

На вопрос о готовности Румынии к сценарию воссоединения, в частности с точки зрения необходимой поддержки со стороны партнеров по Европейскому Союзу, союзников по НАТО и стратегического партнера США, Томак сказал, что "все наши партнеры знают, что и в Румынии, и в Республике Молдова живет один и тот же народ".

