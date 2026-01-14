Чи справді Румунія та Молдова готові об'єднатися: що заявили у Бухаресті

Радник президента Румунії у зв'язках з румунами у діаспорі Євген Томак заявив, що Бухарест готовий обговорити з Молдовою об'єднання. Цю позицію Томак підтвердив в інтерв'ю Calea Europeana.

Румунія та Молдова. Фото: із відкритих джерел

"На мій погляд, будь-який сумлінний румун, незалежно від того, на якому боці Прута він проживає, розглядає питання об'єднання двох держав як природний процес", – зазначив чиновник.

Він пояснив, що Бухарест готовий сісти за стіл переговорів у будь-який момент, але за умови, якщо Молдова визнає це прийнятним.

При цьому Євген Томак уточнив, що лише самі молдавани мають право вирішувати, яким буде їхнє майбутнє.

На питання про готовність Румунії до сценарію возз'єднання, зокрема з точки зору необхідної підтримки з боку партнерів з Європейського Союзу, союзників з НАТО та стратегічного партнера США, Томак сказав, що "всі наші партнери знають, що і в Румунії, і в Республіці Молдова живе той самий народ".

Читайте також на порталі "Коментарі" — у Службі безпеки України прокоментували заяву румунських військових про нібито знищення українського морського дрону Sea Baby.

Також видання "Коментарі" повідомляло – у Молдові відреагували на інформацію про активізацію російських військ, розміщених у Придністров'ї.

Українські ЗМІ повідомляли про нібито мобілізацію та заклик резервістів у невизнаній ПМР, а також розконсервування техніки, запуск виробництва дронів та створення центрів підготовки операторів БПЛА.



