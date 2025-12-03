logo

Главная Новости Мир Европа Намекают на провокацию: СБУ отрицает уничтожение Румынией украинского морского дрона
Намекают на провокацию: СБУ отрицает уничтожение Румынией украинского морского дрона

В СБУ отмечают, что ни один из украинских морских дронов не заходил в территориальные воды Румынии.

3 декабря 2025, 21:32
Автор:
avatar

Маламура Сергій

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление румынских военных о якобы уничтожении украинского морского дрона Sea Baby.

Намекают на провокацию: СБУ отрицает уничтожение Румынией украинского морского дрона

Морской дрон Sea Baby. Фото: из открытых источников

В спецслужбе заявили, что не теряли морских беспилотников во время выполнения боевых задач, сообщает Общественное.

"Все морские беспилотные аппараты СБУ Sea Baby, которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", — подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в спецслужбе заверили, что "ни одна из беспилотных систем СБУ Sea Baby не заходила в территориальные воды Румынии".

В СБУ подчеркнули, что украинские операции осуществляются в определенных районах и направлены исключительно на поражение законных российских целей.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Румынии заявили об уничтожении объекта, который "представлял угрозу судоходству" в Черном море. Выяснилось, что это — украинский морской дрон Sea Baby. По данным Минобороны страны, операцию провели военные водолазы ВМС, специализирующиеся на обнаружении и нейтрализации взрывчатых предметов. Дрон уничтожили примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

Издание "Комментарии" также писало, что в Черном море у побережья Турции произошли два почти одновременных взрыва на танкерах, находящихся под международными санкциями за перевозку российской нефти. Оба судна KAIROS и VIRAT принадлежат к так называемому "теневому флоту" РФ, который продолжает транспортировать энергоносители в обход ограничений, введенных после начала полномасштабного вторжения в Украину.



Источник: https://suspilne.media/1180342-u-sbu-zaperecili-vtratu-drona-sea-baby-ta-zahid-u-teritorialni-vodi-rumunii/
