Намекают на провокацию: СБУ отрицает уничтожение Румынией украинского морского дрона

В Службе безопасности Украины прокомментировали заявление румынских военных о якобы уничтожении украинского морского дрона Sea Baby.

Морской дрон Sea Baby. Фото: из открытых источников

В спецслужбе заявили, что не теряли морских беспилотников во время выполнения боевых задач, сообщает Общественное.

"Все морские беспилотные аппараты СБУ Sea Baby, которые задействованы в выполнении боевых задач в Черном море, продолжают их реализацию в соответствии с утвержденными планами и целями. Ни один из них не потерян", — подчеркнули в СБУ.

Кроме того, в спецслужбе заверили, что "ни одна из беспилотных систем СБУ Sea Baby не заходила в территориальные воды Румынии".

В СБУ подчеркнули, что украинские операции осуществляются в определенных районах и направлены исключительно на поражение законных российских целей.

Как ранее сообщал портал "Комментарии", в Румынии заявили об уничтожении объекта, который "представлял угрозу судоходству" в Черном море. Выяснилось, что это — украинский морской дрон Sea Baby. По данным Минобороны страны, операцию провели военные водолазы ВМС, специализирующиеся на обнаружении и нейтрализации взрывчатых предметов. Дрон уничтожили примерно в 36 морских милях к востоку от Констанцы.

