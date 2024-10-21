Действительно ли вскоре в Украине появятся: миротворцы что говорят в ЕС

Государства Евросоюза могут всерьез поднять вопрос отправки европейских миротворцев в Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом пишет рейтинговое издание "Politico".

Миротворцы. Фото из открытых источников

В материале говорится, министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис высказал мнение, что информация о помощи России от КНДР требуют более решительных шагов от партнеров Украины.

"Если информация о том, что российские карательные отряды оснащены северокорейскими боеприпасами и военнослужащими, подтвердится, нам придется вернуться к "европейским сапогам на украинской земле" и другим идеям, предложенным Макроном", — отметил министр.

Глава МИД Литвы добавил, что Европа продолжает действовать пассивно. Тем не менее он уверен в способности союзников Украины предпринять все необходимые проактивные шаги для решения конфликта.

Издание напоминает, что, начиная с февраля 2024 года президент Франции Эммануэль Макрон начал активно продвигать идею размещения французских войск на территории Украины. правда, спустя какое-то время эта идея, не найдя поддержки среди других европейских лидеров, подутихла. В частности, канцлер Германии Олаф Шольц быстро пресек такие инициативы, заявив, что "никаких сухопутных войск и солдат на украинской земле, отправленных туда европейскими странами или государствами НАТО, не будет".

По словам анонимного консервативного депутата ЕС, в Европе рассмотрят возможность отправки миротворцев в Украину только после завершения войны. Европейские политики не хотят допустить эскалации конфликта.

Западные чиновники отметили, что, если информация об отправке военных КНДР в Украину подтвердится, это будет означать серьезную эскалацию. Министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль-Барро подчеркнул, что такой сценарий "выведет конфликт на новый этап".

Западные союзники Украины обеспокоены сообщениями о том, что Северная Корея отправляет тысячи своих солдат на помощь России в войне против Украины. Несмотря на это, министр обороны США Ллойд Остин и генсек НАТО Марк Рютте отказались подтвердить прямое участие Пхеньяна в конфликте.

Читайте также на портале "Комментарии" — Рютте рассказал, приведет ли отправка войск КНДР к значительной эскалации в войне.