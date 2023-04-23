Дипломатическая буря: К чему привело высказывание китайского дипломата

Европейские государства с гневом отреагировали на то, что китайский посланник подверг сомнению независимость бывших советских государств, запятнав попытки Китая судиться с лидерами в регионе и повысить свои полномочия по мирному посредничеству после вторжения России в Украину, пишут "Комментарии" со ссылкой на Bloomberg.



Европейское сообщество крайне недовольно высказываниями китайского дипломата

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"Нет никакого международного соглашения для реализации их (образовавшихся после распада СССР стран) статуса как суверенной нации", — заявил посол Китая во Франции Лу Шайе в интервью на французском телеканале LCI, когда его спросили, считает ли он Крым, полуостров , аннексированный Россией в 2014 году, частью Украины.

После комментариев Латвия, Литва и Эстония объявили о планах вызвать высших китайских дипломатов в своих странах для объяснения комментариев. Все трое являются бывшими членами распавшегося в 1991 году советского блока.

Об этом заявил министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс в субботней публикации в Twitter, что скоординированный шаг стал ответом на "неприемлемые заявления Лу". А его коллега в Эстонии, Маргус Цахкна, назвал комментарии "лживыми и неправильным толкованием истории".

Дипломатическая буря грозит затмить попытки Китая представить себя миротворцем в войне России в Украине и улучшить торговые и дипломатические отношения с Европейским Союзом.

Министерство иностранных дел Франции сообщило, что приняло к сведению комментарии посла с "тревогой".

"Китаю остается сказать, отражают ли эти комментарии его позицию, а мы надеемся, что это не так, – заявили в министерстве . – выражаем полную солидарность со всеми нашими союзниками и партнерами, о которых идет речь, получившие долгожданную независимость после десятилетий угнетения".

Посольство Китая во Франции и министерство иностранных дел Китая не сразу ответили на запросы Bloomberg News вне обычного рабочего времени.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о российском докторе исторических наук, который уверяет, что через 10 лет китайский язык будет столь же популярен в России, как и английский.

Также "Комментарии" писали, что Китай больше не первый: названа страна с наибольшим количеством населения.

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