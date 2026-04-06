Дом за ноль евро: в Испании раздают бесплатно жилье

В Европе набирает популярность необычная инициатива – людям предлагают бесплатное жилье в обмен на переезд в малонаселенные регионы. В Испании один из таких проектов уже вызвал настоящий ажиотаж среди желающих изменить жизнь.

Село в Европе ищет новых жителей и готово бесплатно отдать жилье – но есть условия

Как сообщают "Комментарии", об этом пишет atv.

Речь идет о небольшом поселке Аренильяс, где проживает только около 40 человек. Чтобы спасти общину от упадка, местные власти вместе с культурной организацией решили предложить новым жителям готовые дома.

Жилье бесплатное, но не все так просто

В рамках инициативы были отремонтированы семь домов, уже готовых к заселению. Однако главная идея – не просто найти новых жителей, а создать стабильную и жизнеспособную общину .

Поэтому кандидатам предлагают не только жилье, но и возможности для работы.

Что предлагают новым жителям

Желающие переехать могут получить работу в самом селе. В частности:

– заниматься ремонтом и обслуживанием муниципального жилья;

– работать каменщиками или выполнять другие хозяйственные работы;

– управлять местным общественным баром, который является центром жизни села.

Последний вариант особенно важен, ведь для небольших населенных пунктов такие заведения – это не просто бизнес, а место встреч и социальной жизни общины .

Почему эта идея стала популярной

Интерес к программе оказался гораздо больше, чем ожидали организаторы. По словам представителей села, всего за неделю поступило более 100 заявок.

Среди кандидатов – люди, которые:

– устали от городского темпа жизни;

– ищут более спокойную среду;

– хотят начать жизнь с нуля.

Эксперты отмечают, что такие инициативы становятся все более популярными в Европе, ведь многие сельские территории стремительно теряют население.

Фактически это взаимовыгодная модель: общины получают новых жителей, а люди – шанс на новую жизнь без больших затрат на жилье .

