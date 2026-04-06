Будинок за нуль євро: в Іспанії роздають безкоштовно житло

У Європі набирає популярності незвична ініціатива – людям пропонують безкоштовне житло в обмін на переїзд у малонаселені регіони. В Іспанії один із таких проєктів уже викликав справжній ажіотаж серед охочих змінити життя.

Село в Європі шукає нових мешканців і готове безкоштовно віддати житло – але є умови

Йдеться про невелике селище Аренільяс, де проживає лише близько 40 людей. Щоб врятувати громаду від занепаду, місцева влада разом із культурною організацією вирішила запропонувати новим мешканцям готові будинки.

Житло безкоштовне, але не все так просто

У рамках ініціативи було відремонтовано сім будинків, які вже готові до заселення. Проте головна ідея – не просто знайти нових жителів, а створити стабільну та життєздатну громаду.

Саме тому кандидатам пропонують не лише житло, а й можливості для роботи.

Що пропонують новим мешканцям

Охочі переїхати можуть отримати роботу в самому селі. Зокрема:

– займатися ремонтом і обслуговуванням муніципального житла;

– працювати мулярами або виконувати інші господарські роботи;

– керувати місцевим громадським баром, який є центром життя села.

Останній варіант особливо важливий, адже для невеликих населених пунктів такі заклади – це не просто бізнес, а місце зустрічей і соціального життя громади.

Чому ця ідея стала популярною

Інтерес до програми виявився набагато більшим, ніж очікували організатори. За словами представників села, лише за тиждень надійшло понад 100 заявок.

Серед кандидатів – люди, які:

– втомилися від міського темпу життя;

– шукають спокійніше середовище;

– хочуть почати життя з нуля.

Експерти зазначають, що такі ініціативи стають дедалі популярнішими в Європі, адже багато сільських територій стрімко втрачають населення.

Фактично це взаємовигідна модель: громади отримують нових мешканців, а люди – шанс на нове життя без великих витрат на житло.

Нагадаємо, раніше "Коментарі"повідомляли, що в Європі розраховують на продовження війни в Україні.