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Две страны НАТО подтвердили наличие своих военных в Украине

Соединенные Штаты и Литва подтвердили присутствие своих военных в Украине, однако добавили, что они не ведут боевых действий.

сегодня, 11:10
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Автор:

Slava Kot

В недавней утечке секретных документов Пентагона утверждалось о присутствии в Украине военных из стран НАТО. Эту информацию подтвердили две страны США и Латвия, однако отметили, что они не участвуют в военных действиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Fox News.

Две страны НАТО подтвердили наличие своих военных в Украине

Военные НАТО. Фото из открытых источников

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отвечая на вопрос Fox News о сливе секретных файлов, свидетельствующих о присутствии военных США в Украине, подтвердил эту информацию, однако отметил, что военные прикрепления к посольствам и не осуществляют боевых задач.


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"Я не буду говорить о конкретных цифрах и подобных вещах. Но чтобы перейти к вашему точному вопросу, в посольстве есть небольшое присутствие американских военных в сочетании с офисом атташе по обороне, чтобы помочь нам работать над подотчетностью материальных средств, которые попадают в Украину и вывозятся из нее", — сказал Джон Кирби и добавил, что "американские войска в Украине не будут воевать в этой войне".

Подтвердили присутствие своих военных и в МИДе Литвы. Там заявили, что литовские военные выполняют вспомогательные задачи по охране посольства, а также грузов, попадающих на территорию Украины от союзников. Однако военные Литвы не участвуют в активных боевых действиях.

Напомним, что в слитых секретных документах речь шла о пребывании в Украине 50 британцев, 17 литовцев, 15 французов, 14 американцев и одного нидерландца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Алексей Резников ответил , есть ли военные НАТО в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Франция блокирует важное решение ЕС для Украины.



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Источник: https://www.foxnews.com/politics/us-special-forces-ukraine-embassy-official-confirms-pentagon-document-leak-probe-heats-up
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