Две страны НАТО подтвердили наличие своих военных в Украине

В недавней утечке секретных документов Пентагона утверждалось о присутствии в Украине военных из стран НАТО. Эту информацию подтвердили две страны США и Латвия, однако отметили, что они не участвуют в военных действиях. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на издание Fox News.

Военные НАТО. Фото из открытых источников

Спикер Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отвечая на вопрос Fox News о сливе секретных файлов, свидетельствующих о присутствии военных США в Украине, подтвердил эту информацию, однако отметил, что военные прикрепления к посольствам и не осуществляют боевых задач.

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"Я не буду говорить о конкретных цифрах и подобных вещах. Но чтобы перейти к вашему точному вопросу, в посольстве есть небольшое присутствие американских военных в сочетании с офисом атташе по обороне, чтобы помочь нам работать над подотчетностью материальных средств, которые попадают в Украину и вывозятся из нее", — сказал Джон Кирби и добавил, что "американские войска в Украине не будут воевать в этой войне".

Подтвердили присутствие своих военных и в МИДе Литвы. Там заявили, что литовские военные выполняют вспомогательные задачи по охране посольства, а также грузов, попадающих на территорию Украины от союзников. Однако военные Литвы не участвуют в активных боевых действиях.

Напомним, что в слитых секретных документах речь шла о пребывании в Украине 50 британцев, 17 литовцев, 15 французов, 14 американцев и одного нидерландца.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что министр обороны Алексей Резников ответил , есть ли военные НАТО в Украине.

Также "Комментарии" писали, что Франция блокирует важное решение ЕС для Украины.