ЕС ждут новые неприятности: что в этот раз придумали Путин и Лукашенко

Россия и Беларусь могут применять новые методы переправки мигрантов в Европу в рамках гибридного давления на Запад. Как сообщает The Telegraph со ссылкой на польских чиновников, в 2025 году на границе Польши и Беларуси были обнаружены подземные тоннели, использовавшиеся для нелегального пересечения.

Путин и Лукашенко. Фото: из открытых источников

По данным польской погранслужбы, за год выявлено не менее четырех таких ходов. Один из крупнейших тоннелей нашли возле села Наревка на востоке страны. Через него, по информации властей, переправили около 180 мигрантов – преимущественно из Афганистана и Пакистана. Большинство были задержаны.

Высота подземного прохода достигала полутора метров. Он имел бетонные укрепления и был скрыт в лесистой местности со стороны Беларуси. Протяженность составляла около 60 метров. Польские власти считают, что схема могла быть реализована при участии специалистов с Ближнего Востока, а ответственность возлагают прежде всего на Минск.

В Варшаве подчеркивают: появление тоннелей свидетельствует об усилении пограничного контроля. Польша уже возвела более 200 км инженерных заграждений и развернула системы видеонаблюдения, включая тепловизоры и электронные датчики.

Миграционный кризис на восточной границе ЕС продолжается с 2021 года. После начала полномасштабной войны против Украины Москва и Минск, по оценкам западных аналитиков, активизировали инструменты гибридного влияния – от кибератак до провокаций в воздушном пространстве. В ЕС признают: перекрытие одного канала лишь заставляет организаторов искать новые маршруты, что делает проблему долгосрочной угрозой безопасности региона.

