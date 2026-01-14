Еще одна страна Европы отправила войска в Гренландию

Швеция присоединилась к международным военным учениям в Гренландии, направив туда своих военнослужащих в рамках маневров под названием "Операция Арктическая выносливость".

Шведские военные. Фото: из открытых источников

Представители Вооруженных сил Швеции присоединились к многонациональному контингенту союзников, отрабатывающему совместные действия в ответ на возможные риски и вызовы в Арктике. Об этом сообщил премьер-министр Ульф Кристерссон в соцсети Х.

Военные учения организованы Данией с целью проверки боевой и логистической готовности партнеров, а также уровня взаимодействия между странами НАТО и государствами-партнерами в Североатлантическом регионе.

"В Гренландию прибывают офицеры из Вооруженных сил Швеции. Они являются частью группы из нескольких стран-союзников. Вместе они будут готовить будущие шаги в рамках датских учений "Операция Арктическая выносливость". Швеция направляет личный состав из своих Вооруженных сил по просьбе Дании", — отметил Кристерссон.

По его словам, участники от Швеции вовлечены не только в практические элементы, но и на этапы планирования, координации, тактических тренировок и отработки систем обеспечения, что должно показать, насколько быстро союзники способны реагировать на кризисные сценарии в условиях Арктики.

Кристерссон подчеркнул, что участие в этих маневрах является подтверждением приверженности Швеции коллективной обороне и готовности поддерживать партнеров в стратегически важном северном регионе.

Как сообщал портал "Комментарии", премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен заявила, что Гренландия не продается , а границы государств нельзя менять силой. Это касается не только острова или Королевства Дании, но и является принципиальным вопросом международного права, заявила она во время общения с журналистами перед важными переговорами с правительством США и союзниками.