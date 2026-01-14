Ще одна країна Європи відправила війська до Гренландії

Швеція долучилася до міжнародних військових навчань у Гренландії, направивши туди своїх військовослужбовців у межах маневрів під назвою "Операція Арктична витривалість".

Шведські військові. Фото: з відкритих джерел

Представники Збройних сил Швеції приєдналися до багатонаціонального контингенту союзників, який відпрацьовує спільні дії у відповідь на можливі ризики та виклики в Арктиці. Про це повідомив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон у соцмережі Х.

Військові навчання організовані Данією з метою перевірки бойової та логістичної готовності партнерів, а також рівня взаємодії між країнами НАТО і державами-партнерами в Північноатлантичному регіоні.

"До Гренландії прибувають офіцери зі Збройних сил Швеції. Вони є частиною групи з кількох країн-союзниць. Разом вони готуватимуть майбутні кроки в рамках данських навчань "Операція "Арктична витривалість". Швеція направляє особовий склад зі своїх Збройних сил на прохання Данії", — зазначив Крістерссон.

За його словами, учасники від Швеції залучені не лише до практичних елементів, а й до етапів планування, координації, тактичних тренувань та відпрацювання систем забезпечення, що має показати, наскільки швидко союзники здатні реагувати на кризові сценарії в умовах Арктики.

Крістерссон наголосив, що участь у цих маневрах є підтвердженням прихильності Швеції до колективної оборони та готовності підтримувати партнерів у стратегічно важливому північному регіоні.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. Це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а є принциповим питанням міжнародного права, заявила вона під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками.