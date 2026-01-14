logo_ukra

BTC/USD

90970

ETH/USD

3114.57

USD/UAH

43.12

EUR/UAH

50.26

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Ще одна країна Європи відправила війська до Гренландії
commentss НОВИНИ Всі новини

Ще одна країна Європи відправила війська до Гренландії

На острові відбудуться маневри «Арктична витривалість»

14 січня 2026, 20:46
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Маламура Сергій

Швеція долучилася до міжнародних військових навчань у Гренландії, направивши туди своїх військовослужбовців у межах маневрів під назвою "Операція Арктична витривалість". 

Ще одна країна Європи відправила війська до Гренландії

Шведські військові. Фото: з відкритих джерел

Представники Збройних сил Швеції приєдналися до багатонаціонального контингенту союзників, який відпрацьовує спільні дії у відповідь на можливі ризики та виклики в Арктиці. Про це повідомив прем’єр-міністр Ульф Крістерссон у соцмережі Х.

Військові навчання організовані Данією з метою перевірки бойової та логістичної готовності партнерів, а також рівня взаємодії між країнами НАТО і державами-партнерами в Північноатлантичному регіоні.

"До Гренландії прибувають офіцери зі Збройних сил Швеції. Вони є частиною групи з кількох країн-союзниць. Разом вони готуватимуть майбутні кроки в рамках данських навчань "Операція "Арктична витривалість". Швеція направляє особовий склад зі своїх Збройних сил на прохання Данії", — зазначив Крістерссон.

За його словами, учасники від Швеції залучені не лише до практичних елементів, а й до етапів планування, координації, тактичних тренувань та відпрацювання систем забезпечення, що має показати, наскільки швидко союзники здатні реагувати на кризові сценарії в умовах Арктики.

Крістерссон наголосив, що участь у цих маневрах є підтвердженням прихильності Швеції до колективної оборони та готовності підтримувати партнерів у стратегічно важливому північному регіоні.

Як повідомляв портал "Коментарі", прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою. Це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а є принциповим питанням міжнародного права, заявила вона під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками.



Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://x.com/SwedishPM/status/2011469780729868447
Теги:

Новини

Всі новини