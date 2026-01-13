Гренландія не продається: глава уряду Данії зробила різку заяву

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен заявила, що Гренландія не продається, а кордони держав не можна змінювати силою.

Прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен. Фото: з відкритих джерел

Це стосується не лише острова чи Королівства Данії, а є принциповим питанням міжнародного права, заявила вона під час спілкування з журналістами перед важливими переговорами з урядом США та союзниками, повідомляє РБК-Україна.

"Кордони не можна змінювати силою, народи не можна купувати, а малі країни не повинні боятися сильніших", — сказала Фредеріксен.

Водночас вона наголосила, що Данія готова співпрацювати з США та іншими союзниками у питаннях безпеки. Свою позицію прем’єр-міністр повторить на зустрічі з американською делегацією.

"Ми говоримо це разом із союзниками на Півночі, у Європі та по всьому світу, щоб захистити демократичний світовий порядок, створений попередніми поколіннями", — додала глава уряду.

Як повідомляв портал "Коментарі", до Конгресу США внесли законопроект про "анексію Гренландії". Його автором став республіканець із Палати представників Ренді Файн.

Документ має уповноважити президента США Дональда Трампа "вжити таких кроків, які можуть бути необхідними", для придбання Гренландії та запуску процесу її приєднання до Сполучених Штатів. Конгресмен стверджує, що суверенітет США над Гренландією буде в інтересах усього світу.

Як раніше писало видання "Коментарі", ймовірність того, що Гренландія може перейти під контроль США до кінця 2026 року, різко зросла після серії заяв президента Дональда Трампа щодо необхідності для Сполучених Штатів отримати найбільший острів на планеті. За даними платформи прогнозування Polymarket, станом на 12 січня сценарій за якого Гренландія перейде під контроль США оцінюється у 17%. Це майже вдвічі більше, ніж ще наприкінці минулого року.