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Еще одна страна признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Сейм Литвы признал ЧВК "Вагнер" террористической организацией

сегодня, 14:13
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Автор:

Slava Kot

Литовский Сейм принял резолюцию, согласно которой частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство BNS .

Еще одна страна признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Фото из откровенных источников

14 марта Сейм Литвы выдвинул резолюцию о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Идея была принята и поддержана 117 членами литовского Сейма.


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В принятой резолюции говорится, что российский ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для общества и безопасности государства. Кроме того, Сейм подчеркнул, что Россия специально поддерживает деятельность такой организации и подобных ей для совершения военных преступлений в Украине, включая убийства, пытки, бомбардировки домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"Для нас нужно не позволить Российской Федерации стереть границу между войной и миром, когда в случае агрессивных действий, РФ якобы не будет отвечать за операции, проводимые якобы частной военной кампанией", — говорит один из инициаторов литовской резолюции Лауринс Кащунас.

Ранее "Портал" Комментарии сообщал, что министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине. По его мнению, в этой формуле нет места для Украины.

Также "Комментарии" писали, что глава МВД сообщил количество военных преступлений Российской Федерации, зарегистрированных в Украине. Также было названо количество ракетных ударов и уничтоженных жилых домов от российской армии за год после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.



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Источник: https://sc.bns.lt/view/item/458428
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