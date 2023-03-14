Еще одна страна признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

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Slava Kot
Литовский Сейм принял резолюцию, согласно которой частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство BNS .
Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Фото из откровенных источников
14 марта Сейм Литвы выдвинул резолюцию о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Идея была принята и поддержана 117 членами литовского Сейма.
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В принятой резолюции говорится, что российский ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для общества и безопасности государства. Кроме того, Сейм подчеркнул, что Россия специально поддерживает деятельность такой организации и подобных ей для совершения военных преступлений в Украине, включая убийства, пытки, бомбардировки домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.
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