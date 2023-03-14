Еще одна страна признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией

Литовский Сейм принял резолюцию, согласно которой частная военная компания "Вагнер" является террористической организацией. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информационное агентство BNS .

Литва признала ЧВК «Вагнер» террористической организацией. Фото из откровенных источников

14 марта Сейм Литвы выдвинул резолюцию о признании ПИК "Вагнер" террористической организацией. Идея была принята и поддержана 117 членами литовского Сейма.

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В принятой резолюции говорится, что российский ЧВК "Вагнер" представляет угрозу для общества и безопасности государства. Кроме того, Сейм подчеркнул, что Россия специально поддерживает деятельность такой организации и подобных ей для совершения военных преступлений в Украине, включая убийства, пытки, бомбардировки домов и другие объекты гражданской инфраструктуры.

"Для нас нужно не позволить Российской Федерации стереть границу между войной и миром, когда в случае агрессивных действий, РФ якобы не будет отвечать за операции, проводимые якобы частной военной кампанией", — говорит один из инициаторов литовской резолюции Лауринс Кащунас.

Ранее "Портал" Комментарии сообщал, что министр обороны Венгрии Кристоф Шалай-Бобровницкий назвал страну, которая должна решить судьбу войны в Украине. По его мнению, в этой формуле нет места для Украины.





Также "Комментарии" писали, что глава МВД сообщил количество военных преступлений Российской Федерации, зарегистрированных в Украине. Также было названо количество ракетных ударов и уничтоженных жилых домов от российской армии за год после начала полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину.