Есть ли дискриминация поляков в Украине - отвечает МИД

Украинский МИД отреагировал на заявление польского МИД о ситуации с поляками в Украине, сообщает агентство "Украинская правда".

МИД Украины реагирует на заявление чиновника МИД Польши - фото из сети

Олег Николенко, спикер Министерства иностранных дел Украины, подчеркнул, что утверждение польского чиновника некорректно. Общества двух стран вводятся в заблуждение, услышав оценочные суждения, не отражающие реальное положение дел.

Комментарий Николенко прозвучал в ответ на выступление Шимона Шинковского вель Сенк, замглавы МИД Польши, во время заседания парламентского комитета по связи с поляками за рубежом. Шинковский выделил два аспекта пребывания этнических поляков в Украине: объективные и субъективные.

Объективные факторы – социально-экономическая ситуация. Из-за сложностей украинской экономики поляки, особенно молодежь, делает все, чтобы эмигрировать в Польшу. Прибывая в страну, они получают Карту поляка, учатся и пытаются получить польское гражданство. Еще одна причина – уровень заболеваемости на COVID-19 и то, как Украина с этим борется.

Реакцию украинского МИДа вызвал перечень субъективных факторов. Шинковский сказал, что поляки испытывают притеснения по языковому признаку и в результате прославления лиц, осуществлявших против них "геноцид 1943-44 гг.". Также он акцентировал внимание на том, что государство Украина не урегулировало отношения с Римско-католической церковью, которую исповедуют поляки.

Николенко удивился, что подобное заявление появилось после того, как в Варшаве завершилось заседание польско-украинской консультационной комиссии. Участники комиссии успешно обсудили вопросы об образовательных потребностях польского меньшинства в Украине и украинского меньшинства в Польше. Результаты работы комиссии свидетельствуют о полном взаимопонимании между странами.

Издание "Комментарии" ранее сообщало подробности о ходе конфликта между Польшей и ЕС по вопросам Конституционного суда и законодательства. Об этом можно прочитать в статье по ссылке.





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