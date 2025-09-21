logo

Главная Новости Мир Европа Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание в Совбезе ООН из-за инцидента с Россией
commentss НОВОСТИ Все новости

Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание в Совбезе ООН из-за инцидента с Россией

22 сентября Совет Безопасности ООН соберется на экстренное заседание после нарушения Россией воздушного пространства Эстонии. Это первый подобный случай в истории страны.

21 сентября 2025, 16:25
Автор:
avatar

Slava Kot

22 сентября Совет Безопасности ООН проведет экстренное заседание по просьбе Эстонии после инцидента с нарушением его воздушного пространства российскими истребителями. Это первый случай за 34 года членства страны в ООН, когда Таллинн обратился с подобным запросом.

Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание в Совбезе ООН из-за инцидента с Россией

Эстония впервые в истории собирает экстренное заседание Совбеза ООН через Россию. Фото из открытых источников

Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна заявил, что действия Москвы являются "наглым нарушением", подрывающим международную безопасность и принципы ООН.

"Важно, чтобы постоянный член Совета Безопасности ООН ответил в этом же органе за свои действия. Нарушения российскими самолетами нашего воздушного пространства являются частью более широкой схемы, направленной на испытание решительности Европы и НАТО", — сказал Цахкна.

По его словам, вторжение российских самолетов в воздушное пространство Эстонии дополняет недавние инциденты, в том числе проникновение 19 российских беспилотников в Польшу и нахождение ударного дрона РФ в небе над Румынией.

Напомним, что 19 сентября три российских истребителя МиГ-31 без разрешения залетели в воздушное пространство Эстонии над Финским заливом и находились там около 12 минут. Событие резко осудили как в Таллинне, так и в Брюсселе. Глава Евродипломатии Кая Каллас назвала это "серьезным нарушением суверенитета Эстонии", а президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен призвала государства ЕС как можно быстрее принять 19-й пакет санкций против России. Эстония также запросила консультации в НАТО.

Москва в ответ заявила, что их самолеты якобы не нарушали границы Эстонии.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, сможет ли НАТО сбивать самолеты России. Североатлантический союз готовит новые правила на фоне инцидента в Эстонии.

Также "Комментарии" писали, почему российские самолеты прорвались в Эстонию и как это связано с войной в Украине.



Источник: https://www.err.ee/1609807491/uro-julgeolekunoukogu-hakkab-esmaspaeval-arutama-eesti-ohuruumi-rikkumist
