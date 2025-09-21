Естонія вперше в історії збирає екстрене засідання в Радбезі ООН через інцидент з Росією

22 вересня Рада Безпеки ООН проведе екстрене засідання на прохання Естонії після інциденту з порушенням її повітряного простору російськими винищувачами. Це перший випадок за 34 роки членства країни в ООН, коли Таллінн звернувся з подібним запитом.

Естонія вперше в історії збирає екстрене засідання Радбезу ООН через Росію. Фото з відкритих джерел

Міністр закордонних справ Естонії Маргус Цахкна заявив, що дії Москви є "нахабним порушенням", яке підриває міжнародну безпеку та принципи ООН.

"Важливо, щоб постійний член Ради Безпеки ООН відповів у цьому ж органі за свої дії. Порушення російськими літаками нашого повітряного простору є частиною ширшої схеми, спрямованої на випробування рішучості Європи та НАТО", — сказав Цахкна.

За його словами, вторгнення російських літаків у повітряний простір Естонії доповнює нещодавні інциденти, зокрема проникнення 19 російських безпілотників у Польщу та перебування ударного дрона РФ у небі над Румунією.

Нагадаємо, що 19 вересня три російські винищувачі МіГ-31 без дозволу залетіли в повітряний простір Естонії над Фінською затокою та перебували там близько 12 хвилин. Подію різко засудили як у Таллінні, так і в Брюсселі. Голова Євродипломатії Кая Каллас назвала це "серйозним порушенням суверенітету Естонії", а президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн закликала держави ЄС якнайшвидше ухвалити 19-й пакет санкцій проти Росії. Естонія також запросила консультації в НАТО.

Москва у відповідь заявила, що їхні літаки нібито не порушували кордонів Естонії.

Раніше портал "Коментарі" повідомляв, чи зможе НАТО збивати літаки Росії. Альянс готує нові правила на тлі інциденту в Естонії.

Також "Коментарі" писали, чому російські літаки прорвалися в Естонію і як це пов’язано з війною в Україні.