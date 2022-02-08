Это момент 1938 года: власти Литвы сделали громкое заявление по поводу скопления российских войск в Беларуси.

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Карина Ожерельева
Ландшафт безопасности в странах Балтии и Восточной Европы может измениться навсегда, если скопившиеся на границе с Украиной российские войска начнут интегрироваться с белорусскими, заявила премьер-министр Литвы. Об этом сообщает The Guardian.
Ингрида Шимоните - The Guardian
Шимоните является одним из европейских политиков, наиболее готовых аргументировать демократию и разоблачать методы автократии.
Ее позиция привела ее страну с населением только 2,8 миллиона человек на передовую идеологического конфликта не только с Россией, но и с Китаем.
Беларусь угрожает заблокировать экспорт поташа в свою страну, а Китай наказал Литву за открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, сократив торговлю и настаивая на выводе компаний из Литвы. Великобритания присоединилась к Литве, чтобы привлечь Китай в ВТО через ее поведение.
Шимоните сказала, что двойные угрозы со стороны сверхдержав показали, что для Запада необходимо не погружаться в неуверенность в себе, внутренние разногласия и самоудовлетворение.
Политик утверждала, что скопление российских войск в Беларуси, возможно, изменяет безопасность в ее регионе и обуславливается политической слабостью президента Беларуси Александра Лукашенко.
По мнению Шимоните, это нынешнее наращивание российских сил в Беларуси незапланировано. В 2021 году были русские военные учения. Если эти военные учения будут означать, что вооружение и войска останутся на территории Беларуси на неопределенный срок, это существенно изменяет расчеты.
Еще 300 германских военных переправляются в Литву. В понедельник французские дипломаты утверждали, что Владимир Путин заверил Эммануэля Макрона, что российские войска, сосредоточенные в Беларуси, уйдут, но Шимоните сказала, что Путин проводит политику стратегической неопределенности.
Она проявила определенную настороженность по поводу дипломатической миссии Макрона в Москве.
Шимоните не скрывала свою оппозицию газопроводу "Северный поток-2" из России в Германию, заявив, что он усиливает зависимость Европы от российского газа и является "очень важным инструментом" для Кремля.
Как сообщали ранее "Комментарии", по итогам встречи с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин согласился подражать логике, что нужно выйти на конкретные меры для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и удалось достичь деэскалации.
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