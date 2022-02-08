Это момент 1938 года: власти Литвы сделали громкое заявление по поводу скопления российских войск в Беларуси.

Ландшафт безопасности в странах Балтии и Восточной Европы может измениться навсегда, если скопившиеся на границе с Украиной российские войска начнут интегрироваться с белорусскими, заявила премьер-министр Литвы. Об этом сообщает The Guardian.

Ингрида Шимоните - The Guardian

"Это момент 1938 для нашего поколения. Нейтралитет помогает угнетателю, и никогда жертве ", – сказала Ингрида Шимоните в интервью.

Шимоните является одним из европейских политиков, наиболее готовых аргументировать демократию и разоблачать методы автократии.

Ее позиция привела ее страну с населением только 2,8 миллиона человек на передовую идеологического конфликта не только с Россией, но и с Китаем.

Беларусь угрожает заблокировать экспорт поташа в свою страну, а Китай наказал Литву за открытие тайваньского представительства в Вильнюсе, сократив торговлю и настаивая на выводе компаний из Литвы. Великобритания присоединилась к Литве, чтобы привлечь Китай в ВТО через ее поведение.

Шимоните сказала, что двойные угрозы со стороны сверхдержав показали, что для Запада необходимо не погружаться в неуверенность в себе, внутренние разногласия и самоудовлетворение.

"Первый ответ – не бояться, а говорить. Мы никогда не видим масс на улицах, требующих большей автократии ", – сказала она.

Политик утверждала, что скопление российских войск в Беларуси, возможно, изменяет безопасность в ее регионе и обуславливается политической слабостью президента Беларуси Александра Лукашенко.

"После выборов и демонстраций в Беларуси в августе 2020 года у Лукашенко сейчас нет вариантов, что он может сделать. Раньше он флиртовал с ЕС, увольняя некоторых заключенных за деньги. Он играл в эту двойную стратегию, но больше не может этого делать. Никто не считает его законным в Беларуси. Чтобы выжить, ему нужны деньги и помощь России. Он зависим от них ", — сказала Шимоните.

По мнению Шимоните, это нынешнее наращивание российских сил в Беларуси незапланировано. В 2021 году были русские военные учения. Если эти военные учения будут означать, что вооружение и войска останутся на территории Беларуси на неопределенный срок, это существенно изменяет расчеты.

"Это означает увеличение присутствия НАТО, и это будет не провокация, как утверждает Москва, а реакция на то, что изменилось на границах НАТО. Сейчас это место полное оружия. Российские войска, находящиеся на юге его страны, могут быть перемещены очень быстро. Есть разновидности гибридных атак. Разваливаются трубопроводы. Вот так, к сожалению, действуют эти режимы. Нет красных линий, которые они не пересекут", – заявила Шимоните.

Еще 300 германских военных переправляются в Литву. В понедельник французские дипломаты утверждали, что Владимир Путин заверил Эммануэля Макрона, что российские войска, сосредоточенные в Беларуси, уйдут, но Шимоните сказала, что Путин проводит политику стратегической неопределенности.

"Чего он точно не сделает, так заранее заявить о своих истинных намерениях", – сказала она.

Она проявила определенную настороженность по поводу дипломатической миссии Макрона в Москве.

Шимоните сказала: "Я знаю, что Путин, вероятно, чувствовал себя очень счастливым, потому что он чувствует себя важным парнем. К нему все приходят поговорить, и, может быть, это один из его мотивов. Эту дискуссию не следует строить вокруг вопроса "что мы можем сделать, чтобы сделать вас счастливыми?", а скорее, "мы сейчас серьезны, и когда мы говорим, что каждая страна имеет право выбирать сеть безопасности для себя, мы это имеем в виду".

Шимоните не скрывала свою оппозицию газопроводу "Северный поток-2" из России в Германию, заявив, что он усиливает зависимость Европы от российского газа и является "очень важным инструментом" для Кремля.



"Несмотря на то, что мы являемся близкими партнерами с Германией, мы уже очень долго говорим, что не увеличивайте вашу зависимость от российского газа. С Путиным нет чисто коммерческих проектов. Все можно превратить в геополитический проект ", – сказала Шимоните.

Как сообщали ранее "Комментарии", по итогам встречи с президентом России президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Владимир Путин согласился подражать логике, что нужно выйти на конкретные меры для того, чтобы ситуация в регионе стабилизировалась и удалось достичь деэскалации.

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