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Это не США: в Европе назвали страну, которая может повлиять на завершение войны в Украине

Осло считает, что именно Пекин обладает наибольшими возможностями подтолкнуть Москву к прекращению войны против Украины

7 июля 2026, 07:25
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Кравцев Сергей

Норвегия рассчитывает, что Китай воспользуется своим влиянием на российское руководство и поможет приблизить мирное урегулирование войны в Украине. С таким призывом выступил премьер-министр страны Йонас Гар Стере после переговоров с министром иностранных дел Китая Ван И в Осло.

Это не США: в Европе назвали страну, которая может повлиять на завершение войны в Украине

Китай. Фото: из открытых источников

По словам главы норвежского правительства, именно Пекин сегодня имеет наиболее тесные контакты с Кремлем, а потому способен сыграть ключевую роль в запуске полноценного переговорного процесса. Стере отметил, что значительная часть его переговоров с китайской делегацией была посвящена именно украинскому вопросу.

Премьер подчеркнул, что дальнейшее развитие отношений между Европой и Китаем напрямую зависит от позиции Пекина в отношении российско-украинской войны. Пока Китай сохраняет тесное партнерство с Москвой, потенциал для более глубокого сотрудничества с европейскими странами остается ограниченным.

Ранее министр иностранных дел Норвегии Эспен Барт Эйде также положительно оценил переговоры с китайской стороной, назвав диалог конструктивным. По его словам, представители Пекина не делали публичных заявлений о своих намерениях, однако в ходе обсуждений прозвучали сигналы, позволяющие рассчитывать на дальнейшее дипломатическое взаимодействие.

В Осло считают, что будущие мирные переговоры должны стартовать без предварительных условий, а первым шагом может стать прекращение огня по нынешней линии фронта. При этом Стере подчеркнул, что подобный сценарий уже сам по себе означает серьезную уступку со стороны Украины, поскольку боевые действия продолжаются на ее территории.

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Источник: https://www.reuters.com/world/china/norway-urges-china-help-bring-russia-ukraine-peace-talks-2026-07-06/
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