logo_ukra

BTC/USD

63094

ETH/USD

1769.15

USD/UAH

44.56

EUR/UAH

50.87

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Це не США: у Європі назвали країну, яка може вплинути на завершення війни в Україні
commentss НОВИНИ Всі новини

Це не США: у Європі назвали країну, яка може вплинути на завершення війни в Україні

Осло вважає, що саме Пекін має найбільші можливості підштовхнути Москву до припинення війни проти України

7 липня 2026, 07:25
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Норвегія розраховує, що Китай скористається своїм впливом на російське керівництво та допоможе наблизити мирне врегулювання війни в Україні. З таким закликом виступив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере після переговорів із міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

Це не США: у Європі назвали країну, яка може вплинути на завершення війни в Україні

Китай. Фото: з відкритих джерел

За словами глави норвезького уряду, саме Пекін сьогодні має найтісніші контакти з Кремлем, а тому здатний відіграти ключову роль у запуску повноцінного переговорного процесу. Стере зазначив, що значна частина його переговорів із китайською делегацією була присвячена саме українському питанню.

Прем'єр наголосив, що подальший розвиток відносин між Європою та Китаєм безпосередньо залежить від позиції Пекіна щодо російсько-української війни. Поки Китай зберігає тісне партнерство з Москвою, потенціал для більш глибокої співпраці з європейськими країнами залишається обмеженим.

Раніше Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також позитивно оцінив переговори з китайською стороною, назвавши діалог конструктивним. За його словами, представники Пекіна не робили публічних заяв про свої наміри, однак у ході обговорень пролунали сигнали, які дозволяють розраховувати на подальшу дипломатичну взаємодію.

В Осло вважають, що майбутні мирні переговори мають стартувати без попередніх умов, а першим кроком може стати припинення вогню на нинішній лінії фронту. При цьому Стере підкреслив, що подібний сценарій уже сам собою означає серйозну поступку з боку України, оскільки бойові дії продовжуються на її території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай цинічно заплющує очі на допомогу Путіну у війні: озвучено приголомшливе звинувачення.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.reuters.com/world/china/norway-urges-china-help-bring-russia-ukraine-peace-talks-2026-07-06/
Теги:

Новини

Всі новини