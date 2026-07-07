Це не США: у Європі назвали країну, яка може вплинути на завершення війни в Україні

Норвегія розраховує, що Китай скористається своїм впливом на російське керівництво та допоможе наблизити мирне врегулювання війни в Україні. З таким закликом виступив прем'єр-міністр країни Йонас Гар Стере після переговорів із міністром закордонних справ Китаю Ван І в Осло.

Китай. Фото: з відкритих джерел

За словами глави норвезького уряду, саме Пекін сьогодні має найтісніші контакти з Кремлем, а тому здатний відіграти ключову роль у запуску повноцінного переговорного процесу. Стере зазначив, що значна частина його переговорів із китайською делегацією була присвячена саме українському питанню.

Прем'єр наголосив, що подальший розвиток відносин між Європою та Китаєм безпосередньо залежить від позиції Пекіна щодо російсько-української війни. Поки Китай зберігає тісне партнерство з Москвою, потенціал для більш глибокої співпраці з європейськими країнами залишається обмеженим.

Раніше Міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде також позитивно оцінив переговори з китайською стороною, назвавши діалог конструктивним. За його словами, представники Пекіна не робили публічних заяв про свої наміри, однак у ході обговорень пролунали сигнали, які дозволяють розраховувати на подальшу дипломатичну взаємодію.

В Осло вважають, що майбутні мирні переговори мають стартувати без попередніх умов, а першим кроком може стати припинення вогню на нинішній лінії фронту. При цьому Стере підкреслив, що подібний сценарій уже сам собою означає серйозну поступку з боку України, оскільки бойові дії продовжуються на її території.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Китай цинічно заплющує очі на допомогу Путіну у війні: озвучено приголомшливе звинувачення.



