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Это отвратительно: Литва отреагировала на слова Путина об Украине

По словам премьер-министра Литвы, очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны

сегодня, 11:17
Автор:

Елизавета Черных
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Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните отреагировала на высказывания российского президента Владимира Путина в адрес Украины. Накануне глава Кремля заявил, что украинскому государственному главе Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских договоренностей, на что Путин сказал: " нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью премьера Литвы "Радио Свободе". 

Это отвратительно: Литва отреагировала на слова Путина об Украине

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Так, слова российского лидера в отношении нашего государства в Литве сочли "отвратительными": 

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны", — отметила Шимоните. 

Отметим, что президент Украины довольно оригинально отреагировал на сказанное российским президентом Владимиром Путиным, который, охарактеризовал отношение нашей страны к Минским соглашениям.  Так, гарант заявил, что Украина — действительно красавица. Зеленский отметил, что Путин в Москве озвучил неоспоримые вещи, ведь мало кто скажет, что Украина — не красавица. А вот, относительно фразы "моя", то здесь, считает украинский лидер, глава Кремля значительно перегнул.

Напомним, что Запад продолжает предупреждать Украину о вероятности российского вторжения в ближайшее время. Так, накануне американский президент Джо Байден призвал граждан США покинуть территорию нашей страны и серьезно отнестись к российской угрозе. 

Ранее в материале портала "Комментарии" — украинцы рассказали, верят ли они в том, что Российская Федерация начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины. 


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Источник: https://www.rbc.ua/rus/news/eto-otvratitelno-litve-otreagirovali-slova-1644567074.html
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