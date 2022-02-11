Это отвратительно: Литва отреагировала на слова Путина об Украине

Глава правительства Литвы Ингрида Шимоните отреагировала на высказывания российского президента Владимира Путина в адрес Украины. Накануне глава Кремля заявил, что украинскому государственному главе Владимиру Зеленскому не нравится ни один пункт Минских договоренностей, на что Путин сказал: " нравится, не нравится — терпи, моя красавица". Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на интервью премьера Литвы "Радио Свободе".

Владимир Путин - фото: kremlin.ru

Так, слова российского лидера в отношении нашего государства в Литве сочли "отвратительными":

"Я считаю, что это просто отвратительно. Очень жаль, что лидер одной из крупнейших стран мира осмеливается использовать такую риторику в отношении другой страны", — отметила Шимоните.

Отметим, что президент Украины довольно оригинально отреагировал на сказанное российским президентом Владимиром Путиным, который, охарактеризовал отношение нашей страны к Минским соглашениям. Так, гарант заявил, что Украина — действительно красавица. Зеленский отметил, что Путин в Москве озвучил неоспоримые вещи, ведь мало кто скажет, что Украина — не красавица. А вот, относительно фразы "моя", то здесь, считает украинский лидер, глава Кремля значительно перегнул.

Напомним, что Запад продолжает предупреждать Украину о вероятности российского вторжения в ближайшее время. Так, накануне американский президент Джо Байден призвал граждан США покинуть территорию нашей страны и серьезно отнестись к российской угрозе.

Ранее в материале портала "Комментарии" — украинцы рассказали, верят ли они в том, что Российская Федерация начнет полномасштабное вторжение на территорию Украины.

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