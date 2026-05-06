Европа без «длинного меча»: какое решение Трампа обнажило критическую слабость перед Путиным

Решение Дональда Трампа отменить развертывание дальнобойных ракет Tomahawk в Германии обнаружило серьезный пробел в обороне Европы. Как пишет Financial Times, у континента фактически нет достаточных возможностей для высокоточных ударов на большие расстояния – одного из ключевых факторов сдерживания Владимир Путин.

Развертывание ракет большой дальности Tomahawk. Фото: из открытых источников

Речь идет о ракетах с дальностью от 1000 до 3000 км, способных уничтожать стратегические объекты далеко в тылу противника – от военных заводов до авиабаз и подлодок еще до их выхода в море. Именно такие возможности позволяют сдерживать агрессию без перехода к полномасштабной или ядерной войне.

Однако Европа десятилетиями полагалась на США и фактически пренебрегла собственными разработками. В настоящее время в арсенале есть лишь ограниченные запасы ракет типа Taurus или Scalp/Storm Shadow с дальностью около 500 км, которые к тому же нуждаются в преимуществе в воздухе для применения.

Ситуацию частично должна изменить совместная программа Эльза, которую запустили ведущие страны ЕС. Она предполагает создание новых ракет с дальностью более 2000 км, однако большинство проектов остаются на ранних стадиях и могут появиться только в 2030-х годах.

На этом фоне неожиданным источником решений становится Украина. Министр обороны Германии Борис Писториус заявил о намерении использовать украинские технологии для закрытия пробелов. Киев уже активно применяет собственные дальнобойные разработки, в частности, ракету "Фламинго" с заявленной дальностью более 3000 км.

Недавние удары по целям в глубине российской территории демонстрируют: именно украинский опыт может стать временным мостиком для Европы, пока она создает собственный дальнобойный арсенал.

Читайте на портале "Комментарии" — Европа на пороге нового противостояния с Трампом: что произошло.



