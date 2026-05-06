Європа на порозі нового протистояння із Трампом: що сталося

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтієкунас закликав Європейський Союз продовжувати діалог із США, готуючи контрзаходи після поновлення тарифних загроз президента США Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "LRT".

"Ми повинні враховувати, що будемо в цій грі протягом усього терміну президентства президента Трампа. Ми повинні знайти заходи у відповідь на ці тарифи", — сказав Вайтейєкунас журналістам у Брюсселі.

Він також наголосив на важливості переговорів з Вашингтоном для недопущення підвищення тарифів і спрогнозував аналогічний тиск з боку США протягом нинішньої адміністрації.

"Ми повинні вести переговори... Я вважаю, що цей процес, який включає тарифи, переговори та тиск з обох сторін, буде постійним протягом цієї адміністрації", — сказав голова литовського Мінфіну.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть підвищити тарифи на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу до 25%, звинувативши блок у невиконанні попередньої угоди.

Торговий представник США Джеймісон Грір у свою чергу наголосив, що, незважаючи на угоду, ЄС ще не скоригував певні тарифи чи правила. Європейський Союз відкидає ці заяви та заявляє, що дотримується угоди.

Тепер комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович має зустрітися із Гриром у Парижі на полях міністерської зустрічі країн "Великої сімки" для обговорення суперечки.

Згідно з угодою, досягнуто минулого року, тарифи США на автомобілі з ЄС були знижені до 15%, що нижче ставки в 25%, яка застосовувалася до деяких інших країн.

