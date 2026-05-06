Європа на порозі нового протистояння із Трампом: що сталося

Кравцев Сергей
Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтієкунас закликав Європейський Союз продовжувати діалог із США, готуючи контрзаходи після поновлення тарифних загроз президента США Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "LRT".
США та ЄС.
Він також наголосив на важливості переговорів з Вашингтоном для недопущення підвищення тарифів і спрогнозував аналогічний тиск з боку США протягом нинішньої адміністрації.
Як відомо, наприкінці минулого тижня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть підвищити тарифи на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу до 25%, звинувативши блок у невиконанні попередньої угоди.
Торговий представник США Джеймісон Грір у свою чергу наголосив, що, незважаючи на угоду, ЄС ще не скоригував певні тарифи чи правила. Європейський Союз відкидає ці заяви та заявляє, що дотримується угоди.
Тепер комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович має зустрітися із Гриром у Парижі на полях міністерської зустрічі країн "Великої сімки" для обговорення суперечки.
Згідно з угодою, досягнуто минулого року, тарифи США на автомобілі з ЄС були знижені до 15%, що нижче ставки в 25%, яка застосовувалася до деяких інших країн.
