logo_ukra

BTC/USD

81467

ETH/USD

2369.14

USD/UAH

43.97

EUR/UAH

51.4

RU UA
lang

Мова

UA RU
youtube telegram
Політика
Бізнес
Світ
Суспільство
Здоров'я
Дозвілля
HI-tech
Спорт
Зірки
Чоловіки
Досьє
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Головна Новини Світ Європа Європа на порозі нового протистояння із Трампом: що сталося
commentss НОВИНИ Всі новини

Європа на порозі нового протистояння із Трампом: що сталося

Європу сколихнули нові погрози Трампа за тарифами

6 травня 2026, 09:20
Поділіться публікацією:
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Міністр фінансів Литви Кріступас Вайтієкунас закликав Європейський Союз продовжувати діалог із США, готуючи контрзаходи після поновлення тарифних загроз президента США Дональда Трампа. Як повідомляє портал "Коментарі", про це йдеться в публікації "LRT".

Європа на порозі нового протистояння із Трампом: що сталося

США та ЄС. Фото: з відкритих джерел

"Ми повинні враховувати, що будемо в цій грі протягом усього терміну президентства президента Трампа. Ми повинні знайти заходи у відповідь на ці тарифи", — сказав Вайтейєкунас журналістам у Брюсселі.

Він також наголосив на важливості переговорів з Вашингтоном для недопущення підвищення тарифів і спрогнозував аналогічний тиск з боку США протягом нинішньої адміністрації.

"Ми повинні вести переговори... Я вважаю, що цей процес, який включає тарифи, переговори та тиск з обох сторін, буде постійним протягом цієї адміністрації", — сказав голова литовського Мінфіну.

Як відомо, наприкінці минулого тижня Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати можуть підвищити тарифи на легкові та вантажні автомобілі з Європейського Союзу до 25%, звинувативши блок у невиконанні попередньої угоди.

Торговий представник США Джеймісон Грір у свою чергу наголосив, що, незважаючи на угоду, ЄС ще не скоригував певні тарифи чи правила. Європейський Союз відкидає ці заяви та заявляє, що дотримується угоди.

Тепер комісар ЄС з питань торгівлі Марош Шефчович має зустрітися із Гриром у Парижі на полях міністерської зустрічі країн "Великої сімки" для обговорення суперечки.

Згідно з угодою, досягнуто минулого року, тарифи США на автомобілі з ЄС були знижені до 15%, що нижче ставки в 25%, яка застосовувалася до деяких інших країн.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Трамп знову загрожує іншим країнам тарифами: за що цього разу.




Читайте Comments.ua в Google News
Якщо ви знайшли помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Джерело: https://www.lrt.lt/en/news-in-english/19/2919080/lithuania-urges-eu-to-negotiate-prepare-response-amid-trump-s-renewed-tariff-threats
Теги:

Новини

Всі новини