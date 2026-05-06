Європа без «довгого меча»: яке рішення Трампа оголило критичну слабкість перед Путіним

Рішення Дональда Трампа скасувати розгортання далекобійних ракет Tomahawk у Німеччині виявило серйозну прогалину в обороні Європи. Як пише Financial Times, континент фактично не має достатніх можливостей для високоточних ударів на великі відстані – одного з ключових факторів стримування Володимир Путін.

Розгортання ракет великої дальності Tomahawk. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про ракети з дальністю від 1000 до 3000 км, здатні знищувати стратегічні об’єкти далеко в тилу противника – від військових заводів до авіабаз і підводних човнів ще до їхнього виходу в море. Саме такі можливості дозволяють стримувати агресію без переходу до повномасштабної або ядерної війни.

Однак Європа десятиліттями покладалася на США і фактично занедбала власні розробки. Наразі в арсеналі є лише обмежені запаси ракет типу Taurus або Scalp/Storm Shadow із дальністю близько 500 км, які до того ж потребують переваги в повітрі для застосування.

Ситуацію частково має змінити спільна програма "Ельза", яку запустили провідні країни ЄС. Вона передбачає створення нових ракет із дальністю понад 2000 км, однак більшість проєктів залишаються на ранніх стадіях і можуть з’явитися лише у 2030-х роках.

На цьому тлі несподіваним джерелом рішень стає Україна. Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив про намір використати українські технології для закриття прогалин. Київ уже активно застосовує власні далекобійні розробки, зокрема ракету "Фламінго" із заявленою дальністю понад 3000 км.

Нещодавні удари по цілях у глибині російської території демонструють: саме український досвід може стати тимчасовим "містком" для Європи, поки вона створює власний далекобійний арсенал.

Читайте також на порталі "Коментарі" — Європа на порозі нового протистояння із Трампом: що сталося.



