Европа без щита США: почему в ЕС срочно ищут замену НАТО
Европа без щита США: почему в ЕС срочно ищут замену НАТО

Брюссель активирует «спящую» статью обороны и готовится к сценарию, где Вашингтон больше не гарант безопасности

24 апреля 2026, 13:10
Автор:
Кравцев Сергей

В странах Европейского Союза усиливаются дискуссии о том, как обеспечить коллективную безопасность без опоры на НАТО. Поводом стали растущие сомнения в надежности американских гарантий, подогретые политическими сигналами из США. На этом фоне в Брюсселе возвращаются к почти неиспользуемому механизму взаимной обороны, прописанному в Лиссабонском договоре.

НАТО. Фото: из открытых источников

Речь идет о статье 42.7, которая обязывает государства ЕС оказывать всестороннюю помощь стране-члену в случае вооруженного нападения. Формально она включает военную, финансовую и гуманитарную поддержку, однако на практике применялась лишь однажды – после терактов в Париже в 2015 году по запросу Франции.

Сегодня этот пункт снова оказался в центре внимания. Европейские чиновники обсуждают сценарии, при которых континенту придется действовать автономно, с минимальным участием США. Однако эксперты предупреждают: ЕС пока не располагает полноценной военной архитектурой, сопоставимой с НАТО. Среди ключевых проблем – отсутствие единого командования, различия в национальных армиях, ограничения оборонных бюджетов и сложная координация.

Скепсис звучит и на политическом уровне. В частности, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский указывает, что без пересмотра базовых договоров создать эффективную систему обороны внутри ЕС будет крайне сложно.

Несмотря на это, в Брюсселе планируют провести серию учений и моделирование кризисных сценариев, чтобы проверить, как именно может работать механизм статьи 42.7 в реальных условиях.

Параллельно развивается концепция так называемой "коалиции желающих" — формата, при котором отдельные страны ЕС объединяются для проведения военных или миротворческих операций. Этот подход может стать временной альтернативой общей системе обороны, если Европа окажется один на один с новыми угрозами.

Читайте также на портале "Комментарии" — удар по НАТО уже на горизонте: Туск рассказал, сколько осталось до атаки России.



Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.nytimes.com/2026/04/24/world/europe/europe-defense-nato-trump-eu.html
