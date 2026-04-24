Удар по НАТО уже на горизонте: Туск рассказал, сколько осталось до атаки России

Премьер-министр Польши Дональд Туск выступил с резким предупреждением: потенциальная атака России на страну НАТО может произойти в ближайшей перспективе – речь идет не о годах, а о месяцах. Такое заявление он сделал в интервью Financial Times, акцентируя внимание на уязвимости восточного фланга альянса.

Дональд Туск. Фото: из открытых источников

По словам Туска, ключевой вопрос сегодня – не формальные обязательства, а реальная готовность НАТО к быстрому и жесткому ответу. Он подчеркнул, что не сомневается в действии статьи 5, однако хочет видеть не только политические гарантии, но и их практическое воплощение.

Отдельную тревогу у польского премьера вызывает позиция США. Несмотря на тесные отношения Варшавы и Вашингтона, Туск признает: в условиях реальной угрозы важно понять, как именно сработают эти связи.

Он привел показательный пример: в прошлом году около 20 российских дронов нарушили воздушное пространство Польши, однако часть союзников не спешила признавать это целенаправленной провокацией. По словам Туска, ему пришлось убеждать партнеров, что речь идет не о случайности, а о спланированном действии Москвы.

Премьер также отметил, что некоторые страны альянса предпочли "не заметить" инцидент, что вызывает дополнительные сомнения в единстве реакции НАТО.

В этой связи Туск подчеркивает необходимость срочного усиления оборонных возможностей Европы, включая мобильность войск и координацию между странами. По его мнению, война в Украине уже стала сигналом: европейским государствам придется брать на себя больше ответственности за собственную безопасность.

Главный посыл Варшавы ясен – Россия должна быть уверена: в случае агрессии ответ будет быстрым, жестким и без колебаний.

