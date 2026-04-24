Європа без щита США: чому в ЄС терміново шукають заміну НАТО

У країнах Європейського Союзу посилюються дискусії щодо забезпечення колективної безпеки без опори на НАТО. Приводом стали зростаючі сумніви щодо надійності американських гарантій, підігріті політичними сигналами зі США. На цьому фоні в Брюсселі повертаються до механізму взаємної оборони, що майже не використовується, прописаного в Лісабонському договорі.

Йдеться про статтю 42.7, яка зобов'язує держави ЄС надавати всебічну допомогу країні-члену у разі збройного нападу. Формально вона включає військову, фінансову та гуманітарну підтримку, проте на практиці застосовувалася лише одного разу – після терактів у Парижі у 2015 році на запит Франції.

Сьогодні цей пункт знову опинився у центрі уваги. Європейські чиновники обговорюють сценарії, за яких континенту доведеться діяти автономно з мінімальною участю США. Проте експерти попереджають: ЄС поки що не має повноцінної військової архітектури, порівнянної з НАТО. Серед ключових проблем – відсутність єдиного командування, відмінності у національних арміях, обмеження оборонних бюджетів та складна координація.

Скепсис звучить і політично. Зокрема, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський зазначає, що без перегляду базових договорів створити ефективну систему оборони всередині ЄС буде дуже складно.

Незважаючи на це, у Брюсселі планують провести серію навчань та моделювання кризових сценаріїв, щоб перевірити, як саме може працювати механізм статті 42.7 у реальних умовах.

Паралельно розвивається концепція так званої "коаліції бажаючих" — формату, за якого окремі країни ЄС об'єднуються для проведення військових чи миротворчих операцій. Цей підхід може стати тимчасовою альтернативою загальної системи оборони, якщо Європа опиниться віч-на-віч із новими погрозами.

