Франция, Германия и Великобритания активизировали консультации по созданию собственного европейского формата переговоров по завершению войны в Украине. Страны опасаются, что Вашингтон может вести ключевые переговоры с Москвой без участия европейских союзников.

Владимир Путин. Фото: из открытых источников

Речь идет о формате E3 – трех государствах, которые входят в ядро "коалиции желающих" и активно участвуют в подготовке будущих гарантий безопасности для Украины. По словам европейских чиновников, Франция и Германия сейчас играют ведущую роль в выработке совместной позиции.

Британия при этом ведет себя более сдержанно. В Лондоне опасаются, что слишком активное давление на Вашингтон может осложнить отношения с президентом США Дональдом Трампом.

Европейские дипломаты подчеркивают: любые договоренности о войне будут непосредственно влиять на безопасность континента. Поэтому страны Европы стараются не допустить ситуации, когда США и Россия договорятся о ключевых параметрах завершения войны, поставив союзников перед фактом.

В то же время, европейские представители пока не видят признаков готовности Владимира Путина к серьезному переговорному процессу. Если дипломатические контакты все же активизируются, в Европе ожидают, что основную роль в общении с Кремлем будет играть именно Вашингтон.

К возможному формату переговоров хотят подключить других союзников – прежде всего Польшу, Италию и государства Северной Европы. Отдельное место должно получить Европейский союз.

Однако внутри Европы нет полного единства. Некоторые государства, в частности, страны Балтии и Венгрия, скептически относятся к тому, насколько Франция и Германия способны представлять их интересы.

В Лондоне нынешнюю дискуссию называют спекулятивной, а в ЕС подчеркивают, что разные дипломатические инициативы должны дополнять друг друга.

Фактически Европа пытается заранее застолбить место за столом переговоров, опасаясь, что важнейшие решения о будущем Украины могут быть приняты без нее.

Также издание "Комментарии" сообщало – Путин поставил Минобороны задачу по ЕС и НАТО: она должна быть выполнена уже в 2026 году.



