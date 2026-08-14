Путін поставив Міноборони задачу щодо ЄС і НАТО: вона має бути виконана вже у 2026 році

Росія готує масштабну операцію, метою якої може стати послаблення Європейського Союзу та НАТО зсередини. Одним із ключових напрямків цієї стратегії Москва нібито обрала Молдову, де Кремль прагне посилити свій вплив напередодні політично важливих подій. Про це пише The New York Times із посиланням на представників американських та європейських спецслужб, а також документи, які вивчали журналісти.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

За даними джерел видання, серед головних стратегічних цілей Кремля залишаються війна проти України та встановлення контролю над Молдовою. Один із можливих сценаріїв передбачає просування російських військ на південь України та створення сухопутного коридору до окупованого Придністров’я.

Водночас Росія, за даними розвідок, робить ставку не лише на військову силу. ГРУ нібито організовувало тренування для молодих молдован у Сербії, Боснії та Росії. Їх навчали діяти під час масових протестів, проривати поліцейські кордони, виготовляти саморобні вибухові пристрої та використовувати дрони для скидання вибухівки.

Окремим напрямком стала операція з впливу на вибори. У матеріалі йдеться про мережу купівлі голосів, пов’язану з молдовським бізнесменом Іланом Шором та російськими посадовцями. За оцінками журналістів, до неї могли залучити понад 150 тисяч людей.

Перед референдумом 2024 року, за даними NYT, на виплати учасникам такої кампанії витратили близько 20 млн доларів. До пропагандистської роботи нібито намагалися залучати навіть православних священників, пропонуючи їм гроші за агітацію.

Таким чином Москва, за оцінкою західних спецслужб, прагне створити в Молдові внутрішню кризу, яку надалі можна буде використати для тиску на всю Європу. Саме тому ситуацію в країні розглядають як можливий тест нової російської стратегії.

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