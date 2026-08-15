Європа боїться опинитися за бортом: три країни готують свій формат переговорів з Путіним

Франція, Німеччина та Велика Британія активізували консультації щодо створення власного європейського формату переговорів про завершення війни в Україні. Країни побоюються, що Вашингтон може вести ключові переговори з Москвою без повноцінної участі європейських союзників.

Володимир Путін. Фото: з відкритих джерел

Йдеться про формат E3 – три держави, які входять до ядра "коаліції охочих" та беруть активну участь у підготовці майбутніх безпекових гарантій для України. За словами європейських чиновників, Франція та Німеччина нині відіграють провідну роль у виробленні спільної позиції.

Британія при цьому поводиться стриманіше. У Лондоні побоюються, що надто активний тиск на Вашингтон може ускладнити відносини з президентом США Дональдом Трампом.

Європейські дипломати наголошують: будь-які домовленості щодо війни безпосередньо впливатимуть на безпеку континенту. Тому країни Європи прагнуть не допустити ситуації, коли США та Росія домовляться про ключові параметри завершення війни, поставивши союзників перед фактом.

Водночас європейські представники поки не бачать ознак готовності Володимира Путіна до серйозного переговорного процесу. Якщо дипломатичні контакти все ж активізуються, у Європі очікують, що основну роль у спілкуванні з Кремлем відіграватиме саме Вашингтон.

До можливого формату переговорів хочуть підключити й інших союзників – передусім Польщу, Італію та держави Північної Європи. Окреме місце має отримати Європейський Союз.

Проте всередині Європи немає повної єдності. Деякі держави, зокрема країни Балтії та Угорщина, скептично ставляться до того, наскільки Франція та Німеччина здатні представляти їхні інтереси.

У Лондоні нинішню дискусію називають спекулятивною, а в ЄС наголошують, що різні дипломатичні ініціативи мають доповнювати одна одну.

Фактично Європа намагається заздалегідь застовпити місце за столом переговорів, побоюючись, що найважливіші рішення про майбутнє України можуть бути ухвалені без неї.

Також видання "Коментарі" повідомляло – Путін поставив Міноборони задачу щодо ЄС і НАТО: вона має бути виконана вже у 2026 році.



