Европа готова создать новый альянс вместо НАТО: будет ли в нем Украина

Угроза президента США Дональда Трампа ввести карательные пошлины против любого, кто попытается помешать установлению американского контроля над Гренландией, стала последней каплей для Европы. Если подход Вашингтона не изменится, Запад может вступить в фазу радикальной трансформации, которая изменит глобальный баланс сил, пишет Politico.

По данным издания, европейские страны все активнее готовятся к сценарию, при котором США перестанут быть гарантом безопасности континента. В ответ на это Европа рассматривает возможность создания собственного альянса безопасности, в котором важную роль может сыграть Украина.

Как отмечает Politico, в течение значительной части второго президентского срока Трампа европейские государства – включая не входящие в ЕС Великобританию и Норвегию – выстраивали сотрудничество в рамках неформальной, но эффективной структуры без участия США. Речь идет о так называемой "коалиции желающих", в которую входят представители 35 правительств. Их советники по национальной безопасности находятся в постоянном контакте, регулярно общаясь онлайн, лично и через закрытые каналы связи.

Высокий уровень доверия внутри этой группы позволил выработать отлаженный механизм координации на случай резких или опасных шагов со стороны Трампа. Объединение известно как "Вашингтонская группа" — по названию визита европейских лидеров в Белый дом вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским в августе прошлого года.

В неформальных переписках лидеров группы – от Кира Стармера и Эммануэля Макрона до Урсулы фон дер Ляйен, Фридриха Мерца, Джорджи Мелони и Александра Стубба – регулярно участвует и Зеленский. Это, по мнению Politico, усиливает новую концепцию безопасности: Украина рассматривается как наиболее милитаризированная страна Европы с крупной армией, развитой индустрией беспилотников и уникальным боевым опытом.

Издание подчеркивает, что объединение военного потенциала Украины с возможностями Франции, Германии, Польши и Великобритании может создать мощную коалицию, включающую как ядерные, так и неядерные государства, способную действовать независимо от США.

