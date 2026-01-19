Європа готова створити новий альянс замість НАТО: чи буде у ньому Україна

Загроза президента США Дональда Трампа ввести карне мито проти будь-кого, хто спробує завадити встановленню американського контролю над Гренландією, стала останньою краплею для Європи. Якщо підхід Вашингтона не зміниться, Захід може вступити у фазу радикальної трансформації, яка змінить глобальний баланс сил, пише Politico.

ЄС та НАТО. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, європейські країни дедалі активніше готуються до сценарію, за якого США перестануть бути гарантом безпеки континенту. У відповідь на це Європа розглядає можливість створення власного безпекового альянсу, в якому важливу роль може відіграти Україна.

Як зазначає Politico, протягом значної частини другого президентського терміну Трампа європейські держави — включаючи Великобританію і Норвегію, що не входять до ЄС, — вибудовували співпрацю в рамках неформальної, але ефективної структури без участі США. Йдеться про так звану "коаліцію охочих", до якої входять представники 35 урядів. Їхні радники з національної безпеки перебувають у постійному контакті, регулярно спілкуючись онлайн, особисто та через закриті канали зв'язку.

Високий рівень довіри в цій групі дозволив виробити налагоджений механізм координації на випадок різких чи небезпечних кроків з боку Трампа. Об'єднання відоме як "Вашингтонська група" – за назвою візиту європейських лідерів до Білого дому разом із президентом України Володимиром Зеленським у серпні минулого року.

У неформальних листуваннях лідерів групи – від Кіра Стармера та Еммануеля Макрона до Урсули фон дер Ляйєн, Фрідріха Мерца, Джорджі Мелоні та Олександра Стубба – регулярно бере участь і Зеленський. Це, на думку Politico, посилює нову безпекову концепцію: Україна розглядається як найбільш мілітаризована країна Європи з великою армією, розвиненою індустрією безпілотників та унікальним бойовим досвідом.

Видання наголошує, що об'єднання військового потенціалу України з можливостями Франції, Німеччини, Польщі та Великобританії може створити потужну коаліцію, яка включає як ядерні, так і неядерні держави, здатну діяти незалежно від США.

Читайте також на порталі "Коментарі" — у США назвали справжню причину, навіщо Вашингтону потрібен контроль над Гренландією.



