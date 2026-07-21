Европа готовит новый удар: Британия и Германия запускают ракетный проект против России

Великобритания и Германия приступили к реализации одного из самых амбициозных оборонных проектов последних лет – совместной разработке ракеты большой дальности, способной поражать цели на расстоянии до 2000 километров. Как сообщает The Telegraph, новое оружие рассматривается как важный элемент европейского сдерживания России и должно поступить на вооружение ориентировочно к 2034 году.

Германия и Великобритания. Фото: из открытых источников

По информации издания, британское руководство считает стратегическое партнерство с Германией ключевым фактором укрепления безопасности Европы на фоне продолжающейся российской угрозы. Именно поэтому сотрудничество двух стран выходит далеко за рамки традиционных поставок вооружений и охватывает целый ряд совместных оборонных программ.

Основой нового этапа взаимодействия стали соглашения Trinity House и Kensington, открывшие путь для крупных проектов с участием немецкой оборонной промышленности. Среди них – создание флота морских беспилотников для защиты британского побережья, расширение производства артиллерийских систем стоимостью около 400 млн фунтов стерлингов, а также выпуск новейших бронемашин Boxer для армии Великобритании.

Однако главным проектом считается программа Deep Precision Strike (DPS). Ее цель – создание ракеты, способной поражать стратегические объекты на территории противника на дистанции до 2000 километров. Рассматриваются сразу два варианта вооружения: малозаметная крылатая ракета, способная обходить системы ПВО, и гиперзвуковая ракета, развивающая скорость более чем в пять раз выше скорости звука.

По данным источников The Telegraph, финансирование проекта в значительной степени возьмет на себя Германия, тогда как Великобритания обеспечит технологическую и инженерную составляющую. В Лондоне рассчитывают ускорить реализацию программы, считая ее символом новой европейской оборонной стратегии, менее зависимой от военной поддержки Соединенных Штатов.

Читайте также на портале "Комментарии" - удар от Китая и союзников РФ: почему Путин теперь стремительно теряет последних партнеров.



