Россия сталкивается не только с трудностями на фронте, но и постепенной потерей поддержки со стороны государств, которые до недавнего времени считались ее ключевыми партнерами. Директор аналитического центра Baltic International Security Centre Эдвард Лукас в колонке для Euobserver утверждает, что международные позиции Кремля слабеют, а все больше союзников начинают дистанцироваться от Москвы.

Российский диктатор Владимир Путин. Фото из открытых источников

По мнению Эдварда Лукаса, самый ощутимый удар по российским интересам наносит Китай. Пекин заблокировал поставку морских движущих систем, необходимых России для развития Северного морского пути в Арктике. Кроме того, переговоры по газопроводу "Сила Сибири-2" зашли в тупик из-за требований Китая закупать российский газ по дешевой цене внутреннего рынка РФ.

Ситуацию усложняет и сокращение энергетических доходов России. После прекращения большинства трубопроводных поставок в Европейский Союз, Москва вынуждена искать новые рынки сбыта, тогда как удары по нефтеперерабатывающей инфраструктуре повышают ее зависимость от китайских нефтепродуктов.

В то же время другие страны также демонстрируют все большую самостоятельность. Казахстан ввел ограничения на импорт большинства видов российской пшеницы. Президент Азербайджана Ильхам Алиев публично выразил поддержку Украине. Армения продолжает реализовывать транспортные проекты с Турцией и Азербайджаном, не дожидаясь согласования Москвы.

Эдвард Лукас считает, что эти процессы свидетельствуют о постепенном ослаблении геополитического влияния России. Если раньше Кремль пытался выступать центром тяготения для партнеров, то теперь все чаще сам оказывается в положении стороны, которая вынуждена соглашаться на невыгодные условия и все больше зависит от Китая.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что историк Норман Дэвис озвучил сценарий распада России. По его словам, Китай отнимет Владивосток.

Также "Комментарии" писали, что Путин неделю не выходит из Кремля из-за паранойи и страха убийства.