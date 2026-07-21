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Європа готує новий удар: Британія та Німеччина запускають ракетний проект проти Росії

Лондон і Берлін прискорюють створення нової далекобійної зброї, яка має стати символом військової незалежності Європи від США

21 липня 2026, 11:20
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Кравцев Сергей

Великобританія та Німеччина розпочали реалізацію одного з найамбіційніших оборонних проектів останніх років – спільної розробки ракети великої дальності, здатної вражати цілі на відстані до 2000 кілометрів. Як повідомляє The Telegraph, нова зброя розглядається як важливий елемент європейського стримування Росії і має надійти на озброєння орієнтовно до 2034 року.

Європа готує новий удар: Британія та Німеччина запускають ракетний проект проти Росії

Німеччина та Великобританія. Фото: з відкритих джерел

За інформацією видання, британське керівництво вважає стратегічне партнерство з Німеччиною ключовим фактором зміцнення безпеки Європи на тлі російської загрози, що триває. Саме тому співпраця двох країн виходить далеко за межі традиційних поставок озброєнь та охоплює цілу низку спільних оборонних програм.

Основою нового етапу взаємодії стали угоди Trinity House та Kensington, які відкрили шлях для великих проектів за участю німецької оборонної промисловості. Серед них – створення флоту морських безпілотників для захисту британського узбережжя, розширення виробництва артилерійських систем вартістю близько 400 млн. фунтів стерлінгів, а також випуск новітніх бронемашин Boxer для армії Великобританії.

Однак головним проектом вважається програма Deep Precision Strike (DPS). Її мета – створення ракети, здатної вражати стратегічні об'єкти біля противника на дистанції до 2000 кілометрів. Розглядаються відразу два варіанти озброєння: малопомітна крилата ракета, здатна обходити системи ППО, та гіперзвукова ракета, що розвиває швидкість більш ніж у п'ять разів вище за швидкість звуку.

За даними джерел The Telegraph, фінансування проекту значною мірою візьме на себе Німеччина, тоді як Великобританія забезпечить технологічну та інженерну складову. У Лондоні розраховують прискорити реалізацію програми, вважаючи її за символ нової європейської оборонної стратегії, менш залежної від військової підтримки Сполучених Штатів.

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