Европейским странам необходимо пересмотреть подход к российским диверсиям и перейти от традиционных дипломатических протестов к мерам, которые Москва действительно будет воспринимать как серьезные последствия. Об этом пишет обозреватель The Telegraph Дэвид Блэр.

Ракета Taurus. Фото: из открытых источников

По его мнению, одним из наиболее сильных ответов могло бы стать расширение военной помощи Украине. В частности, автор призвал канцлера Германии Фридриха Мерца пересмотреть позицию по крылатым ракетам Taurus и передать их Киеву с разрешением использовать оружие против военных объектов на территории России.

Блэр обращает внимание на реакцию Берлина после инцидента в аэропорту Лейпцига. Германия провела расследование, возложила ответственность на Россию, вызвала российского посла, а также объявила о закрытии российского консульства в Бонне и культурного центра в Берлине.

Однако возникает главный вопрос: способны ли подобные дипломатические шаги изменить поведение Кремля? По словам обозревателя, Москва может воспринимать такие меры не как сдерживание, а как возможность проверить пределы допустимого.

Источник The Telegraph из одной из стран Центральной Европы считает, что Россия таким образом оценивает реакцию западных государств на все более рискованные операции. Если ответ будет недостаточно жестким, масштабы саботажа могут расти, а угрозы для гражданского населения — увеличиваться.

На этом фоне Блэр предлагает сделать Украину частью европейской стратегии сдерживания. Великобритания и Франция уже поставляли Киеву дальнобойные Storm Shadow и SCALP и разрешали их применение по российским военным целям.

Кроме того, европейские страны, по мнению автора, должны усилить давление на российскую военную логистику, противодействовать "теневому флоту" и выработать согласованный механизм ответа на новые диверсии.

Блэр подчеркивает: речь не идет об отказе от международных правил. Европа, напротив, должна адаптировать их к новой реальности. Каждый новый акт российского саботажа, считает автор, должен иметь последствия, которые для Кремля окажутся ощутимее потенциальной выгоды.

Читайте также на портале "Комментарии" — Лавров и Рубио снова на связи: в МИД РФ сделали важное заявление об Украине.



