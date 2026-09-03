Європа готує жорстку відповідь Путіну: у Німеччині знову порушили питання, яке стояло ще за Шольца

Європейським країнам необхідно переглянути підхід до російських диверсій та перейти від традиційних дипломатичних протестів до заходів, які Москва справді сприйматиме як серйозні наслідки. Про це пише оглядач The Telegraph Девід Блер.

Ракета Taurus. Фото: з відкритих джерел

На його думку, однією з найсильніших відповідей могло б стати розширення військової допомоги Україні. Зокрема, автор закликав канцлера Німеччини Фрідріха Мерца переглянути позицію щодо крилатих ракет Taurus і передати їх Києву з дозволом використовувати зброю проти військових об'єктів на території Росії.

Блер звертає увагу на реакцію Берліна після інциденту в аеропорту Лейпцигу. Німеччина провела розслідування, поклала відповідальність на Росію, викликала російського посла, а також оголосила про закриття російського консульства у Бонні та культурного центру у Берліні.

Однак постає головне питання: чи здатні подібні дипломатичні кроки змінити поведінку Кремля? За словами оглядача, Москва може вживати таких заходів не як стримування, а як можливість перевірити межі допустимого.

Джерело The Telegraph з однієї з країн Центральної Європи вважає, що Росія таким чином оцінює реакцію західних держав на ризикованіші операції. Якщо відповідь буде недостатньо жорсткою, масштаби саботажу можуть зростати, а загрози для цивільного населення – збільшуватись.

На цьому фоні Блер пропонує зробити Україну частиною європейської стратегії стримування. Великобританія та Франція вже постачали Києву далекобійні Storm Shadow та SCALP і дозволяли їх застосування за російськими військовими цілями.

Крім того, європейські країни, на думку автора, мають посилити тиск на російську військову логістику, протидіяти "тіньовому флоту" та виробити узгоджений механізм відповіді на нові диверсії.

Блер наголошує: не йдеться про відмову від міжнародних правил. Європа, навпаки, має адаптувати їх до нової реальності. Кожен новий акт російського саботажу, вважає автор, повинен мати наслідки, які для Кремля виявляться відчутнішими за потенційну вигоду.

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