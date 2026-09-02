Лавров и Рубио снова на связи: в МИД РФ сделали важное заявление об Украине

Министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио регулярно поддерживают контакт и обсуждают ситуацию вокруг Украины. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова в интервью РИА Новости.

Мария Захарова. Фото: из открытых источников

По ее словам, Москва и Вашингтон считают необходимым сохранять прямой канал связи между руководителями внешнеполитических ведомств. Стороны, как утверждает Захарова, регулярно обсуждают происходящее вокруг Украины, двусторонние отношения и широкий круг международных вопросов.

"Стороны понимают, что такой контакт необходимо поддерживать, регулярно сверяют часы по ситуации вокруг Украины", — сказала представитель российского внешнеполитического ведомства.

Захарова уточнила, что Лавров и Рубио при необходимости проводят телефонные разговоры и личные встречи. При этом конкретные детали последних контактов российская сторона не раскрыла.

Сохранение прямого диалога между Москвой и Вашингтоном приобретает особое значение на фоне продолжающейся войны и попыток сторон найти возможности для политического урегулирования. Несмотря на глубокие разногласия между Россией и США, каналы дипломатической коммуникации остаются открытыми.

В Кремле и российском МИД неоднократно подчеркивали важность контактов с американской администрацией. Вашингтон, в свою очередь, также продолжает использовать дипломатические каналы для обсуждения вопросов, связанных с войной, безопасностью и двусторонними отношениями.

Заявление Захаровой показывает, что контакты Лаврова и Рубио не ограничиваются единичными переговорами, а имеют регулярный характер. При этом остается неизвестным, насколько далеко Москва и Вашингтон продвинулись в согласовании позиций по Украине и способны ли эти консультации привести к конкретным договоренностям.

Пока стороны продолжают диалог, однако его реальные результаты остаются главным вопросом.

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