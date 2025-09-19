logo

Европа готовится давать отпор России: на какие важные переговоры пригласили Украину
commentss НОВОСТИ Все новости

Европа готовится давать отпор России: на какие важные переговоры пригласили Украину

Украину пригласили на переговоры по "стене дронов" в Европе для защиты от России

19 сентября 2025, 06:41
Автор:
avatar

Кравцев Сергей

Европейский комиссар по вопросам обороны Андрюс Кубилюс планирует провести на следующей неделе переговоры с министрами обороны по созданию "стены дронов" вдоль восточной границы ЕС и пригласил на них Украину. Как передает портал "Комментарии", об этом говорится в материале "Reuters".

Европа готовится давать отпор России: на какие важные переговоры пригласили Украину

Дроны на фронте. Фото: из открытых источников

Кубилюс заявил, что проведет видеоконференцию по этому проекту с министрами обороны стран Восточной Европы и представителем Украины, который может поделиться опытом войны.

"Мы действительно хотим двигаться вперед с очень интенсивными и эффективными приготовлениями, чтобы начать заполнять этот пробел, который для нас очень опасен... так быстро, как это возможно", – сказал Кубилюс.

Еврочиновник сообщил, что некоторые страны Европейского Союза уже обсуждали идею создания линии обороны против дронов до вторжения российских беспилотников в Польшу на прошлой неделе, и исполнительный орган ЕС теперь хочет быстро воплотить эту концепцию в жизнь.

Аналитики и официальные лица заявили, что вторжение дронов РФ в Польшу выявило пробелы в способности Европы и НАТО защищаться от беспилотников, хотя польские и силы НАТО сбили несколько из них.

Также издание "Комментарии" сообщало – после того, как российские дроны нарушили воздушное пространство Польши есть большая надежда на то, что "мир сделает из этого выводы". Соответствующее заявление в ходе своего вечернего обращения к украинцам сделал президент Украины Владимир Зеленский.

"Каждый день продолжается российский террор, и ежедневно россияне исключают возможность закончить войну – прекратить огонь и реально говорить о мире. Мы в Украине восприняли положительно все предложения Соединенных Штатов Америки и президента Трампа по поводу прекращения всех этих ударов и убийств", – отметил украинский лидер.




Источник: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/eu-defence-chief-convene-talks-drone-wall-protect-against-russia-2025-09-18/
