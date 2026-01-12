Европа готовится к войне: на какое беспрецедентное решение готова пойти Швеция

Швеция направит значительные средства на укрепление противовоздушной обороны на фоне роста угроз для гражданской инфраструктуры в Европе. Об этом сообщает информационное агентство Reuters со ссылкой на заявление шведских властей.

ПВО Швеции. Фото: из открытых источников

По данным издания, правительство страны приняло решение инвестировать 15 млрд шведских крон, что эквивалентно примерно 1,6 млрд долларов, в развитие системы ПВО. Основной акцент программы будет сделан на защиту гражданского населения и ключевых объектов гражданской инфраструктуры по всей территории Швеции.

Министр обороны Пол Йонсон заявил о планах во время конференции, посвященной вопросам безопасности. Он отметил, что после начала полномасштабного вторжения России в Украину Швеция, как и многие другие европейские государства, существенно увеличила оборонные расходы. При этом, по его словам, значительная часть территории страны по-прежнему остается уязвимой для воздушных угроз.

"Опыт войны в Украине ясно показывает, насколько важна надежная и устойчивая противовоздушная оборона", — подчеркнул Йонсон.

В рамках новой программы Стокгольм намерен закупить современные системы ПВО ближнего радиуса действия.

Эти комплексы будут использоваться для прикрытия городов, транспортных узлов, мостов, электростанций и других объектов критической инфраструктуры. Власти рассчитывают, что реализация проекта позволит значительно повысить устойчивость страны к возможным атакам с воздуха и усилит общую безопасность населения.

Инвестиции в ПВО вписываются в более широкий курс Швеции на укрепление национальной обороны и адаптацию к изменившейся архитектуре безопасности в Европе.

