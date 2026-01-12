Європа готується до війни: на яке безпрецедентне рішення готова піти Швеція

Швеція спрямує значні кошти на зміцнення протиповітряної оборони на тлі зростання загроз громадянській інфраструктурі в Європі. Про це повідомляє інформаційне агентство Reuters з посиланням на заяву шведської влади.

ППО Швеції. Фото: з відкритих джерел

За даними видання, уряд країни ухвалив рішення інвестувати 15 млрд шведських крон, що еквівалентно приблизно 1,6 млрд доларів, у розвиток системи ППО. Основний акцент програми буде зроблено на захист цивільного населення та ключових об'єктів цивільної інфраструктури на всій території Швеції.

Міністр оборони Пол Йонсон заявив про плани під час конференції, присвяченої питанням безпеки. Він зазначив, що після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Швеція, як і багато інших європейських держав, суттєво збільшила оборонні витрати. При цьому, за його словами, значна частина території країни, як і раніше, залишається вразливою для повітряних загроз.

"Досвід війни в Україні ясно показує, наскільки важлива надійна та стійка протиповітряна оборона", — наголосив Йонсон.

У рамках нової програми Стокгольм має намір закупити сучасні системи ППО ближнього радіусу дії.

Ці комплекси будуть використовуватись для прикриття міст, транспортних вузлів, мостів, електростанцій та інших об'єктів критичної інфраструктури. Влада розраховує, що реалізація проекту дозволить значно підвищити стійкість країни до можливих атак з повітря та посилить загальну безпеку населення.

Інвестиції в ППО вписуються в ширший курс Швеції на зміцнення національної оборони і адаптацію до архітектури безпеки, що змінилася в Європі.

