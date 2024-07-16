Европа готовится к войне с РФ: какое решение примет Запад

Понимая, что полномасштабная война России против Украины не подходит к концу, а только разгорается Европа возвращает призыв в армию. Это делается для того, чтобы быть готовым к вероятной войне. Для этого европейские страны смотрят на модель призыва в Швеции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".

Европа готовится к войне. Фото: из открытых источников

Издание отметило, что центры тестирования призывников в Швеции в этом году проверят 110 тысяч подростков. Около четверти из них будут вызваны для проверки физического и психического здоровья. Затем из этого количества выберут треть пригодных для службы в армии, сроком от 9 до 15 месяцев, независимо от того хотят они этого или нет.

"Эта модель, разработанная для укомплектования шведской армии, потерявшей свой потенциал после окончания холодной войны. Лидеры страны были вынуждены изменить подход к призыву после того, как десять лет назад Россия аннексировала украинский Крым, а затем начала полномасштабную войну, показав, что угроза снова растет", — говорится в материале.

В материале отметили, что количество призывников в шведскую армию удвоилось до 8 тысяч 2024 из 4 тысяч призывников в 2017 году. Правительство заявило, что в ближайшее время хочет увеличить это число до 10 тысяч человек в год и предусматривает расширение, если это будет необходимо.

По данным Politico, эта система привлекла внимание в крупных европейских столицах, в частности, в Берлине, Лондоне и Амстердаме, где официальные лица пытаются найти способы усилить истощенные вооруженные силы.

Так, несколько недель назад глава Минобороны Германии Борис Писториус посетил шведский центр тестирования призывников Tegeluddsvägen 29A и заявил, что извлек для себя уроки после увиденного.

"Нам нужны молодые и хорошо мотивированные мужчины и женщины, чтобы защищать наши страны, если это потребуется. Я много слышал о шведском подходе и ценю его — ваш подход охватывает сильные резервные силы, и мы видели в Украине, что это важно", — сказал он во время общения с журналистами в Стокгольме.

Издание отметило, что после этого визита 12 июня Писториус предложил выборочную военную службу, ориентированную на добровольцев как "первый шаг". План министра обороны Германии сейчас изучают законодатели и партнеры министра по коалиции, он предполагает, что все 18-летние мужчины должны заполнить анкеты. Планируется, что их будет 400 тысяч каждый год. Из них около 40 тысяч будут отобраны для прохождения медицинского осмотра, а 10 тысяч будут допущены к базовой подготовке.

Читайте на портале "Комментарии" — не нужно ждать окончания войны: к какому шагу из РФ Орбан призвал ЕС.



