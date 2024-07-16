Европа готовится к войне с РФ: какое решение примет Запад

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Кравцев Сергей
Понимая, что полномасштабная война России против Украины не подходит к концу, а только разгорается Европа возвращает призыв в армию. Это делается для того, чтобы быть готовым к вероятной войне. Для этого европейские страны смотрят на модель призыва в Швеции. Как сообщает портал "Комментарии", об этом пишет "Politico".
Европа готовится к войне. Фото: из открытых источников
Издание отметило, что центры тестирования призывников в Швеции в этом году проверят 110 тысяч подростков. Около четверти из них будут вызваны для проверки физического и психического здоровья. Затем из этого количества выберут треть пригодных для службы в армии, сроком от 9 до 15 месяцев, независимо от того хотят они этого или нет.
В материале отметили, что количество призывников в шведскую армию удвоилось до 8 тысяч 2024 из 4 тысяч призывников в 2017 году. Правительство заявило, что в ближайшее время хочет увеличить это число до 10 тысяч человек в год и предусматривает расширение, если это будет необходимо.
По данным Politico, эта система привлекла внимание в крупных европейских столицах, в частности, в Берлине, Лондоне и Амстердаме, где официальные лица пытаются найти способы усилить истощенные вооруженные силы.
Так, несколько недель назад глава Минобороны Германии Борис Писториус посетил шведский центр тестирования призывников Tegeluddsvägen 29A и заявил, что извлек для себя уроки после увиденного.
Издание отметило, что после этого визита 12 июня Писториус предложил выборочную военную службу, ориентированную на добровольцев как "первый шаг". План министра обороны Германии сейчас изучают законодатели и партнеры министра по коалиции, он предполагает, что все 18-летние мужчины должны заполнить анкеты. Планируется, что их будет 400 тысяч каждый год. Из них около 40 тысяч будут отобраны для прохождения медицинского осмотра, а 10 тысяч будут допущены к базовой подготовке.
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