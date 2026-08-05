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Европа меняет стратегию в войне: как уже называют Украину

WELT пишет о том, что страны ЕС ускоряют перевооружение, опасаются действий Путина и все чаще рассматривают Киев не как получателя помощи, а как ключевого партнера в сфере безопасности

5 августа 2026, 14:40
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Кравцев Сергей

Европейские государства стремительно пересматривают свою оборонную стратегию на фоне растущих угроз со стороны России и неопределенности относительно дальнейшей роли США в обеспечении безопасности континента. Как сообщает немецкое издание WELT со ссылкой на экспертов, все больше стран ЕС делают ставку не только на масштабное перевооружение, но и на использование уникального боевого опыта Украины.

Европа меняет стратегию в войне: как уже называют Украину

Украина-ЕС. Фото: из открытых источников

По мнению аналитиков, в европейских столицах сохраняются опасения, что Кремль может воспользоваться периодом президентства Дональда Трампа для усиления давления на НАТО. Эксперты допускают, что Москва способна считать нынешнюю ситуацию благоприятной, рассчитывая на менее решительную реакцию Вашингтона в случае возможной агрессии против отдельных государств Альянса.

На этом фоне европейские правительства значительно увеличивают расходы на оборону. Особенно активно модернизацию вооруженных сил проводят Германия, Польша, страны Балтии и Северной Европы. Вместе с тем специалисты предупреждают, что нынешние темпы перевооружения пока не позволяют быстро ликвидировать критическую нехватку систем противовоздушной обороны, дальнобойного вооружения и разведывательных возможностей.

Отдельное внимание, как отмечает WELT, уделяется Украине. Благодаря многолетнему противостоянию российской армии украинские военные получили опыт современной войны, прежде всего в применении беспилотных систем, которого сегодня нет у большинства армий НАТО. По данным издания, во время совместных учений украинские подразделения демонстрировали более высокий уровень эффективности в использовании дронов.

Эксперты считают, что отношение Европы к Украине постепенно меняется. Если раньше Киев воспринимали главным образом как получателя военной помощи, то теперь его все чаще называют будущим ключевым партнером в создании новой архитектуры европейской безопасности. В Бундестаге также признают, что именно украинская армия сегодня обладает крупнейшим боевым опытом в Европе, а ее технологические разработки могут стать основой обороны континента в ближайшие годы.

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