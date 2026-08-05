Європа змінює стратегію у війні: як уже називають Україну

Європейські держави стрімко переглядають свою оборонну стратегію на тлі зростаючих загроз з боку Росії та невизначеності щодо подальшої ролі США у забезпеченні безпеки континенту. Як повідомляє німецьке видання WELT із посиланням на експертів, дедалі більше країн ЄС роблять ставку не лише на масштабне переозброєння, а й на використання унікального бойового досвіду України.

Україна-ЄС. Фото: з відкритих джерел

На думку аналітиків, у європейських столицях зберігаються побоювання, що Кремль може скористатися періодом президентства Дональда Трампа для посилення тиску на НАТО. Експерти припускають, що Москва спроможна вважати нинішню ситуацію сприятливою, розраховуючи на менш рішучу реакцію Вашингтона у разі можливої агресії проти окремих держав Альянсу.

На цьому тлі європейські уряди значно збільшують витрати на оборону. Особливо активно модернізацію збройних сил проводять Німеччина, Польща, країни Балтії та Північної Європи. Водночас фахівці попереджають, що нинішні темпи переозброєння поки що не дозволяють швидко ліквідувати критичну нестачу систем протиповітряної оборони, далекобійного озброєння та розвідувальних можливостей.

Окрема увага, як зазначає WELT, приділяється Україні. Завдяки багаторічному протистоянню російської армії українські військові здобули досвід сучасної війни, насамперед у застосуванні безпілотних систем, якого сьогодні немає у більшості армій НАТО. За даними видання, під час спільних навчань українські підрозділи демонстрували вищий рівень ефективності використання дронів.

Експерти вважають, що ставлення Європи до України поступово змінюється. Якщо раніше Київ сприймали переважно як отримувача військової допомоги, то тепер його все частіше називають майбутнім ключовим партнером у створенні нової архітектури європейської безпеки. У Бундестазі також визнають, що саме українська армія сьогодні має найбільший бойовий досвід у Європі, а її технологічні розробки можуть стати основою оборони континенту в найближчі роки.

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