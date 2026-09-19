Европа может поднять руки вверх: президент Латвии сделал жесткое предупреждение об угрозе РФ

Европейские страны могут столкнуться с серьезными проблемами при отражении масштабной атаки беспилотников и ракет. Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что технологическая трансформация современной воздушной войны происходит с такой скоростью, что нынешние подходы НАТО могут быстро потерять актуальность.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс. Фото: из открытых источников

В интервью The Guardian Ринкевичс отметил, что развитие технологий применения дронов в войне России против Украины происходит "молниеносно". По его оценке, уже к середине следующего года европейским государствам может понадобиться пересмотр существующих подходов к противовоздушной и противоракетной обороне.

Особую обеспокоенность латвийского президента вызывает эффективность нынешних средств борьбы с беспилотниками. По его словам, серьезные проблемы испытывают одновременно системы ПВО, противодроновой защиты и противоракетной обороны.

При этом Ринкевичс подчеркнул, что подобные сложности испытывает не только Европа. Украина, которая несколько лет отражает массированные российские воздушные атаки, также вынуждена постоянно адаптироваться к появлению новых типов вооружений.

По словам президента Латвии, потенциальная ракетная атака России по территории НАТО стала бы серьезным испытанием для многих европейских государств. Особенно сложным может оказаться сценарий массированного удара, когда одновременно используются разные типы ракет и беспилотников.

При этом Ринкевичс не считает вероятным традиционное масштабное военное вторжение России в страны НАТО. Однако он предупреждает о других формах давления, которые уже проявляются в Европе.

Речь идет о диверсиях, кибератаках, нарушениях воздушного пространства и инцидентах с беспилотниками. По мнению латвийского президента, именно такие действия позволяют России проверять готовность европейских стран и одновременно создавать давление, не переходя к открытому военному конфликту.

На этом фоне война в Украине становится своеобразным испытательным полигоном для новых технологий воздушной войны. Скорость появления новых дронов и способов их применения вынуждает европейские государства ускорять разработку систем обнаружения и перехвата.

Главный вопрос теперь заключается в том, успеет ли оборонная промышленность Европы адаптироваться к новым угрозам быстрее, чем потенциальный противник сможет изменить характер воздушных атак.

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